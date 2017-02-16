16 Şubat 2017 Perşembe20 C.Evvel 1438
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Erdoğan umrede böyle görüntülendi

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Suudi Arabistan'da umre yaptı. Erdoğan, Medine'de bulunan Mescid-i Nebevi'yi de ziyaret etti.
Erdoğan umrede böyle görüntülendi
Erdoğan umrede böyle görüntülendi Erdoğan umrede böyle görüntülendi Erdoğan umrede böyle görüntülendi

Erdoğan, Medine'de Hazreti Muhammed'in kabrinin de bulunduğu Mescid-i Nebevi'yi ziyaretinin ardından Cidde Kral Abdülaziz Uluslararası Havalimanı'na özel uçak "TUR" ile geldi.

Umre ibadeti için karayoluyla Mekke'ye geçen Erdoğan, gece saatlerinde Mescid-i Haram'ı ziyaret etti.

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Erdoğan ve beraberindeki heyet, Kabe'de önce umre tavafını yaptı, daha sonra ise Merve ve Safa tepeleri arasında umre sa'yını gerçekleştirdi.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ile Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Müsteşarı Hakan Fidan da umre yaptı.

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Umre ziyaretini tamamlayan Erdoğan, daha sonra Suudi Arabistan Kraliyet Konukevi'ne geçti.

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