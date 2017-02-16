İşte Türkiye'nin yeni yerli silahı

Savunma Sanayii'nde yerli hamleler peş peşe geliyor. Bora 12 ve MPT-76'dan sonra bir yerli silah daha geliyor.

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) tarafından üretilen ve tüm dünyada dünyada büyük başarı sağlayan Mili Piyade Tüfeği MPT-76’den sonra yeni silah için çalışmaların başladı iddia edildi.

50 KALİBRELİK KESKİN NİŞANCI TÜFEĞİ



Daha önce "7.62 mm Keskin Nişancı Tüfeği" projesiyle Türkiye'nin ilk milli keskin nişancı tüfeği JMK Bora-12 üretilmişti. Şimdi ise MKEK 50 Kalibrelik keskin nişancı tüfeği için kolları sıvadı. MKEK tarafından tasarlanan yeni silahın demosu olduğu iddia edilen bir fotoğraf Savunma Sanayii araştırmacıları tarafından sosyal medya sitesi Twitter'dan paylaşıldı.

IDEF 2017'DE GÖSTERİME ÇIKABİLİR



Yeni keskin nişancı tüfeğinin ilk olarak IDEF 2017’de gösterime çıkacağını tahmin ediliyor.