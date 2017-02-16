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Cristiano Ronaldo, Türk dizisinde oynayacak!

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Cristiano Ronaldo, Türk dizisinde oynayacak!
Angelina Jolie ile futbolcu Cristiano Ronaldo’nun da rol alacağı, Suriyeli bir ailenin dramını konu alan 3 sezonluk dev Türk dizisinin fragman çekimleri Gaziantep’te başladı.
Cristiano Ronaldo, Türk dizisinde oynayacak! Cristiano Ronaldo, Türk dizisinde oynayacak! Cristiano Ronaldo, Türk dizisinde oynayacak!

Suriyeli bir ailenin yaşadığı dramı konu alacak olan dev dizininin fragman çekimleri Gaziantep’te başladı. Hayat Köprüsü isimli yeni dizide Cristiano Ronaldo, Angelina Jolie, Nensi Ajram gibi dünyaca ünlü sanatçı ve sporcular rol alacak.

3 sezonluk dizi Türkiye’nin yanı sıra, Latin Amerika ve Ortadoğu ülkelerinde de yayınlanacak. Ülkesindeki iç savaştan kaçarak Türkiye’ye sığınan Suriyeli bir ailenin dramını konu alan dizi için dünyaca ünlü pek çok oyuncuyla görüşüldü. Sosyal sorumluluk gereği dizide dünyaca ünlü sürpriz Hollywood yıldızlarının yanı sıra Yeşilçam’ın emektar oyuncularının da rol alması bekleniyor.

Yönetmen Eyüp Dirlik, “Şu anda fragman çekimleri için buradayız. Nisan ayının ilk haftası çekimlerine başlayacağız. Dizimizin konusu Suriye’den Türkiye’ye yani Gaziantep’e göç etmiş bir ailenin gerçek yaşam hikayesidir. Ailenin burada yaşadıkları, aşkı, işi, mesleği gibi konuları işleyeceğiz. Dizinin ismi olan Hayat Köprüsü’nden yola çıkacak olursak, ya orada kalıp öleceksiniz ya da bu tarafa gelip yaşayacaksınız" dedi.

Çok geniş bir oyuncu kadrosu ile çalışacaklarını kaydeden Yönetmen Dirlik, "Yerli ve yabancı birçok ünlü oyuncu ile çalışacağız. Cristiano Ronaldo, Angelina Jolie, Nensi Ajram’ın yanı sıra Perihan Savaş, Hülya Koçyiğit ve birçok sürpriz isim dizide yer alacak. Bu bir sosyal sorumluluk projesi olduğu için bu oyuncular, konuk oyuncu olarak dizide yer alacak" diye konuştu.



Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in ’Şimdi Gaziantep’e Gelme Zamanı’ çağrısıyla çekim yeri olarak Gaziantep’i seçtiklerini vurgulayan Yönetmen Dirlik sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizi davet etti, biz de geldik. Gaziantep savaş sonrası Suriye’den en fazla göçü alan şehir. Gaziantep Halep demek aslında, çok yakın çünkü. Gaziantep’in Suriyelileri sahiplenmesi, aş vermesi, iş vermesi çok önemli."

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