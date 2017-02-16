Osmanlıspor, Avrupa arenasında! Muhtemel 11'ler

Tarihinde ilk kez UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Osmanlıspor'da, sakatlığı bulunan Nijeryalı kanat oyuncusu Aminu Umar, Olympiakos'a karşı forma giyemeyecek.

Ev sahibi ekipte ise 2013-2015 yıllarında Sivasspor'da oynayan Manuel da Costa, cezalı olduğu için bu maçta görev yapamayacak.

Olympiakos'ta Da Costa'nın dışında daha önce Spor Toto Süper Lig'de forma giyen oyuncular da bulunuyor.

Trabzonsporlu eski futbolcular Oscar Cardozo ve Marko Marin, forma şansı bulmaları halinde Osmanlıspor'a karşı mücadele edecek.

OLYMPIAKOS - OSMANLISPOR

Stat: Georgios Karaiskakis Stadı'

Saat: 21:00

Hakem: Ruddy Buquet

Yayın: Tivibuspor 2

MUHTEMEL 11'LER

Olympiakos: Leali, Diogo, Figueiras, Botia, Bella, Vianna, Fortunis, Martins, Cambiasso, Manthatis, Cardozo

Teknik Direktör: Paulo Bento

Osmanlıspor: Karcemarskas, Vrsajevic, Numan, Prochazka, Muhammed, Musa, Mehmet, Umar, Ndiaye, Regattin, Bifouma

Teknik Direktör: Mustafa Reşit Akçay