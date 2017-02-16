Osmanlıspor, Avrupa arenasında! Muhtemel 11'ler

Tarihinde ilk kez UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Osmanlıspor'da, sakatlığı bulunan Nijeryalı kanat oyuncusu Aminu Umar, Olympiakos'a karşı forma giyemeyecek.
Ev sahibi ekipte ise 2013-2015 yıllarında Sivasspor'da oynayan Manuel da Costa, cezalı olduğu için bu maçta görev yapamayacak.
Olympiakos'ta Da Costa'nın dışında daha önce Spor Toto Süper Lig'de forma giyen oyuncular da bulunuyor.
Trabzonsporlu eski futbolcular Oscar Cardozo ve Marko Marin, forma şansı bulmaları halinde Osmanlıspor'a karşı mücadele edecek.
OLYMPIAKOS - OSMANLISPOR
Stat: Georgios Karaiskakis Stadı'
Saat: 21:00
Hakem: Ruddy Buquet
Yayın: Tivibuspor 2
MUHTEMEL 11'LER
Olympiakos: Leali, Diogo, Figueiras, Botia, Bella, Vianna, Fortunis, Martins, Cambiasso, Manthatis, Cardozo
Teknik Direktör: Paulo Bento
Osmanlıspor: Karcemarskas, Vrsajevic, Numan, Prochazka, Muhammed, Musa, Mehmet, Umar, Ndiaye, Regattin, Bifouma
Teknik Direktör: Mustafa Reşit Akçay