16 Şubat 2017 Perşembe20 C.Evvel 1438
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Transfer bitti mi? Japonya'dan açıklama...

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Transfer bitti mi? Japonya'dan açıklama...
Vissel Kobe'nin teknik direktörü Nelsinho, Podolski transferinin bitmediğini ancak görüşmelerin sürdüğünü söyledi.
Transfer bitti mi? Japonya'dan açıklama... Transfer bitti mi? Japonya'dan açıklama... Transfer bitti mi? Japonya'dan açıklama...

Galatasaray yönetiminin Lukas Podolski'nin 1 Haziran'da Vissel Kobe'ye transferi için ile Japon kulübüyle anlaştığı iddia edililirken sürpriz bir açıklama geldi.

Hyogo valisini ziyaret eden ziyaret eden Vissel Kobe'de teknik direktör Nelsinho, Podolski transferindeki son durumu aktardı.

Nelsinho, "Şu anda Podolski için yeni bir gelişme yok, görüşmeler devam ediyor" ifadesini kullandı.

Ara transferde takımdan ayrılmayan ve sezon sonuna kadar Cim Bom'da kalma sözü veren Lukas Podolski'nin, Japonya'nın Vissel Kobe kulübüyle yıllık 5 milyon Euro üzerinden 3 senelik anlaşma yaptığı kaydediliyor. Galatasaray ise 2.7 milyon euro öneren Vissel Kobe'nin rakamı arttırmasını talep etti.

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