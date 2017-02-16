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Ak Partili ismin 'iç savaş' sözleri tepki çekti! İstifası istendi

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Ak Parti Manisa İl Başkan Yardımcısı Ozan Erdem'in Soma İlçe Gençlik kolları tarafından düzenlenen konferansta yaptığı açıklamalar tepki çekti.
Ak Partili ismin 'iç savaş' sözleri tepki çekti! İstifası istendi
Ak Partili ismin 'iç savaş' sözleri tepki çekti! İstifası istendi Ak Partili ismin 'iç savaş' sözleri tepki çekti! İstifası istendi Ak Partili ismin 'iç savaş' sözleri tepki çekti! İstifası istendi

AK Parti Manisa İl Başkan Yardımcısı Ozan Erdem, düzenlenen “Büyük ve Güçlü Türkiye Cumhurbaşkanlığı Sistemi” konulu konferansta referandumla ilgili olarak, 'Size tek bir benzetme yapayım. Eğer yüzde 50’yi geçemezsek ve bu referandum oylamasında başarısız olursak iç savaşa hazır olun' sözleri gündeme bomba gibi düştü.

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AK Parti Manisa İl Başkan Yardımcısı Ozan Erdem’in anayasa değişikliği referandumuyla ilgili, “Eğer yüzde 50’yi geçemezsek iç savaşa hazır olun” sözleri büyük tartışma yaratırken, AK Parti yönetimi de sert tepki gösterdiği Erdem’in istifasını istedi.

AK Parti Teşkilat Başkanı Mustafa Ataş, konuyla ilgili Hürriyet’e “Olayı öğrenir öğrenmez, Manisa il başkanımızı hemen aradım ve bu il başkan yardımcısının bu akşamdan itibaren istifasını almasını istedim” dedi. Ataş, şöyle konuştu:

KABUL ETMEMİZ MÜMKÜN DEĞİL

“Bizim felsefemizle asla bağdaşmayan böyle bir görüşü ifade eden bir kişinin partimizin yetkili organlarında yeri olamaz. İl başkanımızdan bu kişiden hemen konuyla ilgili kamuoyuna bir açıklama yapmasını istedim. Çünkü bu maksadını ve haddini aşan, bizim asla tasvip edemeyeceğimiz bir görüştür. Biz demokrasiyle inanan insanlarız. Referandumda vatandaşlarımız tarafından kullanılacak evet oylarının da hayır oylarının da bizim başımızın üstünde yeri vardır. Cumhurbaşkanımızdan Başbakanımıza, partimizin bütün yetkili kurullarında görev alan arkadaşlarımızın da görüşleri. Başından beri görüşleri böyledir. Anlaşılıyor ki bu arkadaşımız hislerine ve duygularına kapılmış böyle bir açıklama yapmış. Bunu asla kabul etmemiz mümkün değil.”

'BAŞARISIZ OLURSAK İÇ SAVAŞA HAZIR OLUN'

AK Parti Manisa İl Başkan Yardımcısı Ozan Erdem, geçtiğimiz pazartesi günü AK Parti Soma İlçe Gençlik Kolları tarafından Soma Belediye Düğün Salonunda düzenlenen “Büyük ve Güçlü Türkiye Cumhurbaşkanlığı Sistemi” konulu konferansta referandumla ilgili olarak, “Size tek bir benzetme yapayım. Eğer yüzde 50’yi geçemezsek ve bu referandum oylamasında başarısız olursak iç savaşa hazır olun. Gerek kendi içimizde gerek kendi dışımızda kartların yeniden karılacağını, yeniden plan masalarının kurulacağını iyi bilelim” ifadelerini kullanmıştı.

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