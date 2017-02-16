İsmailağa Cemaati 'İrşad ve tebliği ekibi kapı kapı İslam'ı anlatıyor

Türkiye'nin ilk kez ev sahipliği yaptığı, Erzurum'daki 13'üncü Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali'ne (EYOF) katılan İsmailağa Cemaati'nin 'İrşad ve tebliğ' ekibi hiç durmadan çalışıyor.

İsmailağa Cemaati'nin 'İrşad ve tebliğ' ekibi, gündüz yarışmalarda, geceleri de kahvehane ve meyhanelerde gezerek İslam'ın özelliklerini anlatıyor.

Farklı kıyafetleri ile İsmailağa cemaat üyeleri buz hokeyi, short track, artistik buz pateni, kayakla atlama, snowbord, curling ve kayaklı koşunun yapıldığı yarışmaları gün boyu gruplar halinde giderek tercümanlar eşliğinde görüştüklerine İslamı anlatıyor. Bursa'dan gelen 32 kişilik ekip, akşamları da kent merkezindeki kahvehane ve meyhanelere gidip buradaki kişilerle görüşüyor.



Basında yer alan çalışmalarının bazıları tarafından çarptırıldığını ve buna çok üzüldüklerini anlatan İsmailağa Cemaatinden Ömer Sert, kim ne derse desin kendilerinin bildiği yoldan vazgeçmeyeceğini bildirdi. Geceleri meyhane ve kahvehaneleri, gündüzleri de EYOF için ülkemize gelenler yabancılara İslamı anlatmaya devam edeceklerini ifade eden Sert, yabancılar için bastırdıkları İngilizce, Rusça ve Fransızca Kuran-ı Kerim'i dağıtmaya izin verilmediği için herkesle bire bir görüştüklerini belirtti. Gittikleri her yerde güvenlik güçleri tarafından yakın takip edilen İsmailağa cemaati üyelerinden Ömer Sert şunları söyledi:



"Hocalarımızla beraber buraya insanları kucaklamaya geldik. Akşamları da kahvehane ve meyhanelere gidiyoruz. Meyhanede biri bana, 'Sizin işiniz yok mu?' diye bağırdı. Kendisine, 'Benim işim bu dedim' ve gidip sarıldım. Ağlamaya başladı ve çok etkilendi. Orada tövbe etti. Biz bunları yeni değil, Türkiye'nin her tarafında yıllardır yapıyoruz. Burada bir kayak festivali olmasından dolayı kalabalık geldik. İmandan mahrum olan insanları ebediyen kurtulsunlar diye, imana davet ediyoruz. Niyetimiz bu, ama biz bunları yaparken birileri yanlış yorum yaparak burada bizimle görev yapan güzide hocalarımızı rencide etmeye çalışanlara 'zavallılar' diyorum. Rabbim onlara hidayet eylesin. Bizler esrar, eroin içen gençlere sarılıyoruz. Bizim hocalarımızın içinde kumar ve esrar batağından çıkıp, bugün insanları kurtarmak için bizimle beraber sefere çıkanlar var. Dış ülkelerden gelen bazı kardeşlerimiz, 'Hocam oralara niye gelmiyor sunuz?' İnsanlar perişan, arayış içinde. Ateist oluyor, din kabul etmiyorlar' diyorlar. Çünkü İncil tahrip olmuştur. Papazların çoğu İslamın 'hak dini' olduğunu biliyor. Ama saltanat gider diye insanları da cehenneme taraf sürüklüyorlar. Şimdi cenabı hak bu insanları EYOF nedeniyle buraya kadar getirdi. Nasip etti. Peki biz bunlara bir şey demezsek mesul olmaz mıyız? Müslüman Kuran'a inanıyor ama Kuran(a göre hayat yaşamıyor. Kim ne derse desin, yaparsa yapsın biz işimize devam edeceğiz."