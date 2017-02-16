16 Şubat 2017 Perşembe20 C.Evvel 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Allah'ın âyetlerini inkar edenler, Peygamberleri haksız yere öldürenler, insanlardan adaleti emredenleri öldürenler var ya, onları elem dolu bir azap ile müjdele. Âl-i İmrân, 3/21
  • “Allah’ın adıyla… O’nun adıyla (hareket edildiğinde) yerde ve gökte hiçbir şeyin zararı dokunmaz. O, hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.” (Tirmizî, “De'avât”, 13)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:24Güneş 07:50Öğle 13:25İkindi 16:17Akşam 18:47Yatsı 20:07
    • 11°C Adana
    • 5°C Adıyaman
    • -1°C Afyon
    • -16°C Ağrı
    • 1°C Amasya
    • 0°C Ankara
    • 11°C Antalya
    • -2°C Artvin
    • 8°C Aydın
    • 3°C Balıkesir
  • BIST: 88.129 0.28
  • Altın: 146,246 0.87
  • Dolar: 3,6761 0.37
  • Euro: 3,9085 0.71

Yüz nakli olan Recep Sert işsiz kaldı!

»
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde yüz ve çene nakli yapıldıktan sonra evlenen Recep Sert işten çıkarıldı.
Yüz nakli olan Recep Sert işsiz kaldı!
Yüz nakli olan Recep Sert işsiz kaldı! Yüz nakli olan Recep Sert işsiz kaldı! Yüz nakli olan Recep Sert işsiz kaldı!

Tedavisi devam eden Recep Sert’ın işine, geçen ay son verildi. Sert’in tazminatını alarak işten ayrılmasına gerekçe olarak tüm uyarılara rağmen işyerinde disiplinsiz çalışması ve görev yaptığı 23 ay içerisinde toplam 376 gün işe gelmemesi gerekçe gösterildi. Eşinin tedavisinin halen devam ettiğini söyleyen Esma Sert,  "Recep, tam olarak sağlığına kavuşamadı. Hala doktor kontrolünde. Risk devam ediyor. Ben çalışmıyorum. O da işten çıkartıldı. Kirada kalıyoruz. Kızımız var. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Bizim için süpriz oldu. Ayrıca Recep her işte çalışamaz. Cumhurbaşkanımızdan bize yardımcı olmasını istiyoruz" dedi.

BELKİ DEĞİŞİR

İnegöl Belediyesi yetkilileri ise, Recep Sert’in defalarca uyarıldığını ’Belki değişir’ diye çalıştığı birimin 3 kez değiştirildiğini, sonunda işten çıkarıldığını söyledi.

KIZI YÜRÜMEYE BAŞLADI

Bursa’da temizlediği tüfeğin ateş alması sonucu yüzü tanınmayacak hale gelen ve Antalya’daki Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde yüz ve çene nakli yapıldıktan sonra tedavi gördüğü hastanede tanıştığı Esma Akyurt ile evlenen Recep Sert’in, geçen yıl dünyaya gelen kızları Hila Emine, 1 yaşını doldurarak yavaş yavaş yürümeye başladı. Esma Sert, kızının babasına çok daha düşkün olduğunu söyledi.

İnegöl İlçesi’nde temizlemeye çalıştığı tüfeğin ateş alması sonucu yüzü tanınmayacak hale gelen Recep Sert’e 18 Temmuz 2013 tarihinde, Antalya’daki Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof.Dr. Ömer Özkan ve ekibi tarafından yüz nakli yapıldı. Beyin ölümü gerçekleşen Polonyalı turist 43 yaşındaki Andrzej Kucza’nın yüz ve çenesi, Sert’e, başarılı bir operasyonla nakledildi. Türkiye’de yüz naklinde 5’inci, çene naklinde ise ilk olan Recep Sert, Akdeniz Üniversitesi’nde uzun süre tedavisi sırasında bu hastanede çalışıp böbrek nakli olan ablasına refakat eden Esma Akyurt ile tanıştı. Sert ile Akyurt arasındaki arkadaşlık kısa sürede aşka dönüşünce, hastaneden taburcu edilen Recep Sert, Esma Akyurt Sert ile 21 Aralık 2014 tarihinde İnegöl’de evlendi. Recep Sert düğünden bir süre sonra, İnegöl Belediyesi tarafından taşeron firma üzerinden işe alındı. 

Çiftin dünyaya gelen ve Hila Emine adını verdikleri kızları geçtiğimiz 26 Ocak tarihinde bir yaşını doldurdu. Yürümeye yeni başlayan Hila Emine çiftin ilgi odağı olurken kızının babasına çok daha düşkün olduğunu söyleyen Esma Sert ise Hira Emine’nin fotoğraflarını Facebook’taki hesabında paylaştı. 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Yüz nakli olan Recep Sert işsiz kaldı!Yüz nakli olan Recep Sert işsiz kaldı!Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde yüz ve çene nakli yapıldıktan sonra evlenen Recep Sert işten çıkarıldı.
İsmailağa Cemaati 'İrşad ve tebliği ekibi kapı kapı İslam'ı anlatıyorİsmailağa Cemaati 'İrşad ve tebliği ekibi kapı kapı İslam'ı anlatıyorTürkiye'nin ilk kez ev sahipliği yaptığı, Erzurum'daki 13'üncü Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali'ne (EYOF) katılan İsmailağa Cemaati'nin 'İrşad ve tebliğ' ekibi hiç durmadan çalışıyor.
“Cennetin dili Arapçadır”“Cennetin dili Arapçadır”Arapça Kitap ve Kültür Günleri Sultanahmet Vakfı'nda düzenlenen basın toplantısıyla kitapseverlere duyuruldu.
Ali Ağaoğlu'nun 70 bin Euro'luk referandum iddiasıAli Ağaoğlu'nun 70 bin Euro'luk referandum iddiasıReferandumdan yüzde 65 oranında EVET çıkacağını düşünen Ali Ağaoğlu, 10 kişiyle 7 bin Euro'luk takım elbise için iddiasına girdi.
İstanbul'a 3 yeni 'ada' geliyorİstanbul'a 3 yeni 'ada' geliyorİstanbul’un Marmara Denizi’ndeki 11 adasına yeni adalar ekleniyor.
Sıla Gençoğlu trafik kazası geçirdi!Sıla Gençoğlu trafik kazası geçirdi!Şarkıcı Sıla Gençoğlu, Düzce'de trafik kazası geçirdi. Ünlü şarkıcı Düzce Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
  • Ünlü şarkıcı Sıla, trafik kazası geçirdi!14 Şubat 2017 Salı 17:45
  • Ödülü Yozgat FM alınca çıldırdı!14 Şubat 2017 Salı 12:25
  • Fatma Girik'ten kötü haber14 Şubat 2017 Salı 11:34
  • Canan Karatay'dan kırmızı et açıklaması14 Şubat 2017 Salı 11:33
  • Satın aldığı evin altından çıktı!14 Şubat 2017 Salı 07:49
  • En çok bunu aradık! El Bab'ta petrol var mı?14 Şubat 2017 Salı 07:46
  • Evlilik programlarına büyük şok!13 Şubat 2017 Pazartesi 15:38
  • Müdürlük beklerken kahvede tuz sattılar13 Şubat 2017 Pazartesi 15:36
  • Kızının hastalığıyla başladı, dünyaya ihraç ediyor12 Şubat 2017 Pazar 22:01
  • Kızılderili çift Müslümanlığı bakın nasıl seçti12 Şubat 2017 Pazar 08:50
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri