Kılıçdaroğlu'ndan 'Evet' sonrası kaos tehdidi!

Referandumda ‘evet’ çıkmasının tek adam yönetimi anlamına geleceğini söyleyen CHP lideri Kılıçdaroğlu, kaos çıkacağını ima etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, referandumdan “evet” çıkması halinde Türkiye’nin sonu belirsiz bir maceraya gireceğini belirterek, “Bir kişi çıkacak, ‘Türkiye’nin devlet yapısını ben tek başıma değiştireceğim’ diyecek. Bu bir felakettir” değerlendirmesini yaptı.

‘Ucu açık macera’

Görüşmede kendisine “Referandum sonucunda ‘Hayır’ çıkarsa ülkede bir kaos mu yaşanır?” sorusunun sorulduğunu kaydeden Kılıçdaroğlu, “Hayır, tam tersine Sayın Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanlığı görevine devam edecek. Sayın Binali Yıldırım, Başbakanlık görevine devam edecek. TBMM yasa yapmaya devam edecek. Herkes görevini Anayasal sınırlar içinde yerine getirecek ve Türkiye yoluna devam edecek. “Evet” çıkarsa koskoca Türkiye Cumhuriyeti’ni ucu açık bir maceranın içine sokmuş oluruz. Bütün yetkilerin bir kişinin elinde toplanması kadar yanlış bir uygulama yoktur. Dünyada böyle bir örnek de yoktur. Bir kişi çıkacak ‘Türkiye’nin devlet yapısını ben tek başıma değiştireceğim’ diyecek. Bu bir felakettir. Sonu belirsiz bir maceradır. Türkiye Cumhuriyeti büyük bir devlettir. Bu yetkileri bugüne kadar kim kullanıyordu? TBMM kullanıyordu. Herkesin yetkisini ve yetki alanlarını TBMM bir kanunla belirliyordu. Şimdi biz kanunu bir tarafa atıyoruz, bir kişinin iradesine bırakıyoruz bütün bunları. Bu Türkiye’yi nereye götürür? Bir felakete götürür. Tek adam yönetimlerinin olduğu Suriye’ye bakın, Irak’a bakın. ‘Suriye ve Irak çok iyi bir örnektir, biz de onlara benzeyelim’ diyorlarsa Türkiye bir felakete sürüklenir” diye konuştu.