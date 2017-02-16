16 Şubat 2017 Perşembe20 C.Evvel 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Allah'ın âyetlerini inkar edenler, Peygamberleri haksız yere öldürenler, insanlardan adaleti emredenleri öldürenler var ya, onları elem dolu bir azap ile müjdele. Âl-i İmrân, 3/21
  • “Allah’ın adıyla… O’nun adıyla (hareket edildiğinde) yerde ve gökte hiçbir şeyin zararı dokunmaz. O, hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.” (Tirmizî, “De'avât”, 13)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:24Güneş 07:50Öğle 13:25İkindi 16:17Akşam 18:47Yatsı 20:07
    • 11°C Adana
    • 6°C Adıyaman
    • -3°C Afyon
    • -6°C Ağrı
    • 0°C Amasya
    • 2°C Ankara
    • 12°C Antalya
    • -2°C Artvin
    • 10°C Aydın
    • 4°C Balıkesir
  • BIST: 88.145 0.30
  • Altın: 146,128 0.79
  • Dolar: 3,6706 0.22
  • Euro: 3,9032 0.57

Kılıçdaroğlu'ndan 'Evet' sonrası kaos tehdidi!

»
Referandumda ‘evet’ çıkmasının tek adam yönetimi anlamına geleceğini söyleyen CHP lideri Kılıçdaroğlu, kaos çıkacağını ima etti.
Kılıçdaroğlu'ndan 'Evet' sonrası kaos tehdidi!
Kılıçdaroğlu'ndan 'Evet' sonrası kaos tehdidi! Kılıçdaroğlu'ndan 'Evet' sonrası kaos tehdidi! Kılıçdaroğlu'ndan 'Evet' sonrası kaos tehdidi!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, referandumdan “evet” çıkması halinde Türkiye’nin sonu belirsiz bir maceraya gireceğini belirterek, “Bir kişi çıkacak, ‘Türkiye’nin devlet yapısını ben tek başıma değiştireceğim’ diyecek. Bu bir felakettir” değerlendirmesini yaptı.  

‘Ucu açık macera’

Görüşmede kendisine “Referandum sonucunda ‘Hayır’ çıkarsa ülkede bir kaos mu yaşanır?” sorusunun sorulduğunu kaydeden Kılıçdaroğlu, “Hayır, tam tersine Sayın Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanlığı görevine devam edecek. Sayın Binali Yıldırım, Başbakanlık görevine devam edecek. TBMM yasa yapmaya devam edecek. Herkes görevini Anayasal sınırlar içinde yerine getirecek ve Türkiye yoluna devam edecek. “Evet” çıkarsa koskoca Türkiye Cumhuriyeti’ni ucu açık bir maceranın içine sokmuş oluruz. Bütün yetkilerin bir kişinin elinde toplanması kadar yanlış bir uygulama yoktur. Dünyada böyle bir örnek de yoktur. Bir kişi çıkacak ‘Türkiye’nin devlet yapısını ben tek başıma değiştireceğim’ diyecek. Bu bir felakettir. Sonu belirsiz bir maceradır. Türkiye Cumhuriyeti büyük bir devlettir. Bu yetkileri bugüne kadar kim kullanıyordu? TBMM kullanıyordu. Herkesin yetkisini ve yetki alanlarını TBMM bir kanunla belirliyordu. Şimdi biz kanunu bir tarafa atıyoruz, bir kişinin iradesine bırakıyoruz bütün bunları. Bu Türkiye’yi nereye götürür? Bir felakete götürür. Tek adam yönetimlerinin olduğu Suriye’ye bakın, Irak’a bakın. ‘Suriye ve Irak çok iyi bir örnektir, biz de onlara benzeyelim’ diyorlarsa Türkiye bir felakete sürüklenir” diye konuştu.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Antalya ve Denizli'de başörtülülere çirkin saldırıAntalya ve Denizli'de başörtülülere çirkin saldırıTürkiye henüz İstanbul'da 16 yaşındaki lise öğrencisi bir kızın başörtüsünden ötürü saldırıya uğramasını konuşurken bugün 2 çirkin saldırı daha yaşandı.
Kılıçdaroğlu'ndan 'Evet' sonrası kaos tehdidi!Kılıçdaroğlu'ndan 'Evet' sonrası kaos tehdidi!Referandumda ‘evet’ çıkmasının tek adam yönetimi anlamına geleceğini söyleyen CHP lideri Kılıçdaroğlu, kaos çıkacağını ima etti.
Suriye savaşında kritik gelişme! Tamamen sona erdiSuriye savaşında kritik gelişme! Tamamen sona erdiRusya Savunma Bakanı Şoygu, Suriye ordusu ile ılımlı muhalif gruplar arasındaki çatışmaların tamamıyla sona erdiğini ifade etti.
Merkez Bankasının 12 eski çalışanı tutuklandıMerkez Bankasının 12 eski çalışanı tutuklandıFetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski Merkez Bankası çalışanı 28 kişiden 12'si tutuklandı.
Bakan Işık açıkladı! ABD Genelkurmay Başkanı Türkiye'ye geliyorBakan Işık açıkladı! ABD Genelkurmay Başkanı Türkiye'ye geliyorMilli Savunma Bakanı Fikri Işık: ABD Genelkurmay Başkanı yarın Türkiye'de olacak.
Binali Yıldırım: Türkiye, Amerika kadar güvenliBinali Yıldırım: Türkiye, Amerika kadar güvenliBaşbakan Binali Yıldırım Turizm Forumunun açılışında konuştu.
  • Serbest bırakılan başyaver için yeni karar!16 Şubat 2017 Perşembe 13:25
  • Erdoğan ve Akar'ın fotoğrafı paylaşım rekoru kırdı16 Şubat 2017 Perşembe 12:42
  • İşte Türkiye'nin yeni yerli silahı16 Şubat 2017 Perşembe 12:30
  • TSK çoktan düğmeye bastı! Namlunun ucundalar16 Şubat 2017 Perşembe 12:00
  • Fuhuş kartlarına karşı “zina haramdır” kampanyası16 Şubat 2017 Perşembe 11:44
  • Erdoğan umrede böyle görüntülendi16 Şubat 2017 Perşembe 11:07
  • Belediye otobüsünde başörtülü kızlara hakaret!16 Şubat 2017 Perşembe 10:55
  • Muhsin Yazıcıoğlu davasında flaş gelişme!16 Şubat 2017 Perşembe 10:49
  • İş Kur il müdürü tutuklandı16 Şubat 2017 Perşembe 10:48
  • Zonguldak'ta satılmak istenen bebek devlet korumasında16 Şubat 2017 Perşembe 10:34
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri