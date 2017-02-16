PKK'ya dev darbe! 'Halo Dayı' yakalandı

Adana'da 13 Şubat'ta tutuklanan "Halo Dayı" kod adlı Eyüp Ç'nin, PKK'nın Mardin'den Antalya'ya kadar olan bölgede örgütün sözde Akdeniz metropol sorumlusu olduğu belirlendi.

Adana Valiliğine bombalı araçla düzenlenen terör saldırısıyla ilgili soruşturma kapsamında 13 Şubat'ta tutuklanan "Halo Dayı" kod adlı Eyüp Ç'nin, terör örgütü PKK'nın Mardin'den Antalya'ya kadar olan bölgede örgütün sözde Akdeniz metropol sorumlusu olduğu belirlendi.

Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, valilik otoparkında iki sivilin hayatını kaybettiği, 33 kişinin yaralandığı 24 Kasım 2016'daki terör saldırısıyla ilgili yaklaşık bir ay önce gözaltına alınan Eyüp Ç, emniyette özel ekipler tarafından sorgulandı.

Terör örgütünün Mardin'den Antalya'ya kadar olan bölgede sözde Akdeniz metropol sorumlusu olduğu belirlenen teröristin itirafları doğrultusunda Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), AdanaCumhuriyet Başsavcılığı ve İl Emniyet Müdürlüğünün gizli yürüttüğü soruşturma sonucu söz konusu bölgedeki terör yapılanması ortaya çıkarıldı.

Teröristin itirafları doğrultusunda son 3 günde, terör örgütü PKK'nın Akdeniz yapılanmasında yer aldığı iddia edilen ve aralarında bir muhtarın da bulunduğu 80 kişi yakalandı.

PATLAYICI VE MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonlar kapsamında, Mersin'in Çamlıyayla bölgesinde dağlık alanda ve Adana merkezde toprağa gömülü 10 kilogram C4 patlayıcı, biksi makineli tüfek, 4 kalaşnikof tüfek, makineli tabanca ve bunlara ait bin 760 mermi, 33 el bombası, 12 ateşleme fünyesi ele geçirildi.

Teröristlerin silah ve patlayıcıları saldırılarda kullanmayı planladığı tespit edildi.