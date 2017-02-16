16 Şubat 2017 Perşembe20 C.Evvel 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Allah'ın âyetlerini inkar edenler, Peygamberleri haksız yere öldürenler, insanlardan adaleti emredenleri öldürenler var ya, onları elem dolu bir azap ile müjdele. Âl-i İmrân, 3/21
  • “Allah’ın adıyla… O’nun adıyla (hareket edildiğinde) yerde ve gökte hiçbir şeyin zararı dokunmaz. O, hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.” (Tirmizî, “De'avât”, 13)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:24Güneş 07:50Öğle 13:25İkindi 16:17Akşam 18:47Yatsı 20:07
    • 10°C Adana
    • 4°C Adıyaman
    • -1°C Afyon
    • -17°C Ağrı
    • -1°C Amasya
    • -1°C Ankara
    • 10°C Antalya
    • -2°C Artvin
    • 8°C Aydın
    • 3°C Balıkesir
  • BIST: 88.274 0.45
  • Altın: 146,500 1.04
  • Dolar: 3,6788 0.44
  • Euro: 3,9117 0.79

TSK çoktan düğmeye bastı! Namlunun ucundalar

»
TSK'ya ait en seçkin birliklerin Menbiç'i kuşattığı ve YPG'li teröristlerin namlunun ucunda olduğu ortaya çıktı.
TSK çoktan düğmeye bastı! Namlunun ucundalar
TSK çoktan düğmeye bastı! Namlunun ucundalar TSK çoktan düğmeye bastı! Namlunun ucundalar TSK çoktan düğmeye bastı! Namlunun ucundalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, El Bab'ın DEAŞ terör örgütünden temizlendikten sonra Türk askerinin durmayacağını Menbiç ve Rakka'nın da temizleneceğini işaret etmişti. 

ABD Başkanı Donald Trump da Rakka'ya operasyon sinyalini vermişti. CIA Direktörü Mike Pompeo'nun Ankara ziyareti sırasında Türkiye'nin düşündüğü harekat planları ABD'ye verilmişti.  

RAKKA'DAN ÖNCE MENBİÇ...

Şimdi akıllara gelen soru, Rakka temizliğinin hangi güzergahtan yapılacağı. El Bab'da devam eden temizlik tamamlanmak üzere. PKK/PYD-YPG terör örgütü ise, ABD'nin sözlerine rağmen Menbiç'ten çekilmedi. Ankara, El Bab sonrası Menbiç'i de temizlemekte kararlı. Bu nedenle Türk askerinin Menbiç'i de terörden temizleyerek, Menbiç üzerinden Fırat Nehri'ni geçerek Rakka'ya ulaşması gündemde.

MENBİÇ'İN ALINMASI ŞART

El Bab’ın kurtarılması Fırat Kalkanı Harekâtı’nın nihai hedefi değil. Alındığında DAEŞ tehdidi Türkiye sınırından daha da uzaklaştırılacak ve PYD/YPG’nin Suriye’nin kuzeyinde ele geçirdiği bölgeleri birleştirme hayali önlenecek ama bu harekâtın tam anlamıyla “kalkan” olabilmesi için Menbiç’in de kontrol altına alınması şart.

Hem de öncelikle. Çünkü PYD/YPG hâlâ Menbiç’ten El Bab’ın güneyine rejimin elinde bulundurduğu bölgeler üzerinden Afrin’e giden bir hat oluşturma şansına sahip. Dahası, Türkiye’yi “çekilecek, çekiliyor’ diye oyalayan ABD’nin ağır silah desteğiyle daha da güçlenmiş durumda. Dolayısıyla, bu tehdidin de bertaraf edilebilmesi adına terör örgütünün Menbiç’ten de bir an önce sökülüp atılması şart.

TERÖR ÖRGÜTÜ PYD HENDEK KAZIYOR

Fırat Kalkanı operasyonu kapsamında Menbiç'e ilerlenecek olması terör örgütü PYD'de korku yarattı. Terör örgütü hendek kazmaya başladı.

6xxba_1487233376_9549.jpeg

EN SEÇKİN BİRLİKLER MENBİÇ'İ KUŞATTI

El Bab'da devam eden Fırat Kalkanı operasyonunun yanı sıra sayıları açıklanmayan TSK'nın SAT ve SAS komandoları Cerablus ile Menbiç arasında bulun "Sacu Nehri" kıyısına dayanmış bulunuyor.

2dkb9_1487234172_9927.jpg

Haber7'nin görüştüğü güvenlik kaynakları YPG'li teröristlerin Sacu Nehri üzerinde bulunan birliklerin menzilinde olduğunu açıkladı. El Bab'taki temizlikten hemen sonra Kara unsurları Menbiç'e kaydırılması ve Özel birliklerin nehrin diğer tarafına geçerek bölgeyi YPG'li teröristlerden temizlemesi bekleniyor.

Haber 7

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
İşte Türkiye'nin yeni yerli silahıİşte Türkiye'nin yeni yerli silahıSavunma Sanayii'nde yerli hamleler peş peşe geliyor. Bora 12 ve MPT-76'dan sonra bir yerli silah daha geliyor.
TSK çoktan düğmeye bastı! Namlunun ucundalarTSK çoktan düğmeye bastı! Namlunun ucundalarTSK'ya ait en seçkin birliklerin Menbiç'i kuşattığı ve YPG'li teröristlerin namlunun ucunda olduğu ortaya çıktı.
Erdoğan umrede böyle görüntülendiErdoğan umrede böyle görüntülendiCumhurbaşkanı Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Suudi Arabistan'da umre yaptı. Erdoğan, Medine'de bulunan Mescid-i Nebevi'yi de ziyaret etti.
Belediye otobüsünde başörtülü kızlara hakaret!Belediye otobüsünde başörtülü kızlara hakaret!Denizli'de belediye otobüsünde başörtülü öğrencilere hakaret ettiği ve sözlü tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan kişi adliyeye sevk edildi.
Muhsin Yazıcıoğlu davasında flaş gelişme!Muhsin Yazıcıoğlu davasında flaş gelişme!BBP'nin unutulmaz lideri Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği kazayı maniple ettiği öne sürülen polis adliyeye getirildi.
İş Kur il müdürü tutuklandıİş Kur il müdürü tutuklandıIsparta merkezli 16 ilde çoğunluğu İş-Kur çalışanlarına yönelik düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 22 şüpheliden 9'u tutuklandı.
  • Zonguldak'ta satılmak istenen bebek devlet korumasında16 Şubat 2017 Perşembe 10:34
  • Samsun'da hastanede tecavüz rezaleti16 Şubat 2017 Perşembe 10:08
  • Org. Akar: El Bab operasyonu bitti!16 Şubat 2017 Perşembe 09:51
  • FETÖ PKK'lı haini subay yapmış16 Şubat 2017 Perşembe 09:40
  • FETÖ’den örgütteki üyelerine talimat! Kapatın16 Şubat 2017 Perşembe 09:34
  • İmam nikahı kıydığı kadınla ilgili çarpıcı detay16 Şubat 2017 Perşembe 08:57
  • Fuhuş kartlarına karşı “zina haramdır” kampanyası16 Şubat 2017 Perşembe 08:44
  • İngiliz komutandan Pentagon'a El Bab raporu16 Şubat 2017 Perşembe 08:40
  • İftirada sınır tanımadı! Silahlı eğitim veriyorlar16 Şubat 2017 Perşembe 08:32
  • Polisten akademisyene tokat gibi cevap!16 Şubat 2017 Perşembe 08:30
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri