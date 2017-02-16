TSK çoktan düğmeye bastı! Namlunun ucundalar

TSK'ya ait en seçkin birliklerin Menbiç'i kuşattığı ve YPG'li teröristlerin namlunun ucunda olduğu ortaya çıktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, El Bab'ın DEAŞ terör örgütünden temizlendikten sonra Türk askerinin durmayacağını Menbiç ve Rakka'nın da temizleneceğini işaret etmişti.

ABD Başkanı Donald Trump da Rakka'ya operasyon sinyalini vermişti. CIA Direktörü Mike Pompeo'nun Ankara ziyareti sırasında Türkiye'nin düşündüğü harekat planları ABD'ye verilmişti.

RAKKA'DAN ÖNCE MENBİÇ...

Şimdi akıllara gelen soru, Rakka temizliğinin hangi güzergahtan yapılacağı. El Bab'da devam eden temizlik tamamlanmak üzere. PKK/PYD-YPG terör örgütü ise, ABD'nin sözlerine rağmen Menbiç'ten çekilmedi. Ankara, El Bab sonrası Menbiç'i de temizlemekte kararlı. Bu nedenle Türk askerinin Menbiç'i de terörden temizleyerek, Menbiç üzerinden Fırat Nehri'ni geçerek Rakka'ya ulaşması gündemde.

MENBİÇ'İN ALINMASI ŞART

El Bab’ın kurtarılması Fırat Kalkanı Harekâtı’nın nihai hedefi değil. Alındığında DAEŞ tehdidi Türkiye sınırından daha da uzaklaştırılacak ve PYD/YPG’nin Suriye’nin kuzeyinde ele geçirdiği bölgeleri birleştirme hayali önlenecek ama bu harekâtın tam anlamıyla “kalkan” olabilmesi için Menbiç’in de kontrol altına alınması şart.

Hem de öncelikle. Çünkü PYD/YPG hâlâ Menbiç’ten El Bab’ın güneyine rejimin elinde bulundurduğu bölgeler üzerinden Afrin’e giden bir hat oluşturma şansına sahip. Dahası, Türkiye’yi “çekilecek, çekiliyor’ diye oyalayan ABD’nin ağır silah desteğiyle daha da güçlenmiş durumda. Dolayısıyla, bu tehdidin de bertaraf edilebilmesi adına terör örgütünün Menbiç’ten de bir an önce sökülüp atılması şart.

TERÖR ÖRGÜTÜ PYD HENDEK KAZIYOR

Fırat Kalkanı operasyonu kapsamında Menbiç'e ilerlenecek olması terör örgütü PYD'de korku yarattı. Terör örgütü hendek kazmaya başladı.

EN SEÇKİN BİRLİKLER MENBİÇ'İ KUŞATTI

El Bab'da devam eden Fırat Kalkanı operasyonunun yanı sıra sayıları açıklanmayan TSK'nın SAT ve SAS komandoları Cerablus ile Menbiç arasında bulun "Sacu Nehri" kıyısına dayanmış bulunuyor.

Haber7'nin görüştüğü güvenlik kaynakları YPG'li teröristlerin Sacu Nehri üzerinde bulunan birliklerin menzilinde olduğunu açıkladı. El Bab'taki temizlikten hemen sonra Kara unsurları Menbiç'e kaydırılması ve Özel birliklerin nehrin diğer tarafına geçerek bölgeyi YPG'li teröristlerden temizlemesi bekleniyor.

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