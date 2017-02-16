FETÖ gösteriyor Almanya arıyor!

FETÖ’cülere kol kanat geren Almanya, Diyanet tarafından görevlendirilen imamları casusluk suçlamasıyla soruşturmaya devam ediyor.

Ülkedeki FETÖ’cülerin ihbarları üzerine dün 4 DİTİB görevlisi imamın evi arandı. FETÖ hakkında topladıkları bilgileri konsolosluğa iletmekle suçlanan imamların evinde herhangi bir delil bulunamadı.

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne (DİTİB) bağlı din görevlilerinin ülkedeki FETÖ'cüler hakkında casusluk yaptığını iddia eden Almanya, bir skandala daha imza attı. Federal Başsavcılık, Kuzey Ren-Vestfalya ve Rheinland-Pfalz eyaletlerindeki DİTİB camilerinde görev yapan 4 imamın evinde, "casusluk faaliyeti yürüttükleri" iddiasıyla arama yaptı. Aramalarla ilgili açıklama yapan Federal Başsavcılık, arama kararının federal mahkeme tarafından çıkarıldığını ve aramalarda casusluk iddialarıyla ilgili daha fazla kanıt toplamayı amaçladıklarını belirtti. Evlerinde arama yapılan imamlar, FETÖ hakkında topladıkları bilgileri Türkiye'nin Köln Başkonsolosluğuna iletmekle suçlanıyor.



HEDEF SAPTIRIYORLAR



15 Temmuz sonrası Diyanet İşleri Başkanlığı'nın talimatları doğrultusunda, FETÖ'nün İslam'ı temsil etmediğini söyleyen ve FETÖ'nün Türkiye'deki ve yurt dışındaki faaliyetlerine karşı Müslümanları uyaran DİTİB imamları hakkında başlatılan soruşturmalarda yol göstericilerin FETÖ üyeleri olduğu ortaya çıktı. Darbe girişimi sonrası Almanya'ya kaçan 7 FETÖ'cünün ihbarları sonrası başlatılan aramalarda hiçbir delil bulunamadı. KRV eyalet hükümeti yetkilileri de DİTİB'in Almanya'da casusluk faaliyetleri yürüttüğüne ilişkin somut bir delil olmadığı yönünde açıklamalarda bulunmuştu. KRV İçişleri Bakanı Ralf Jaeger, 9 Şubat'ta Eyalet Meclisinde bu tespiti destekleyen bir konuşma yapmıştı.



HİÇBİR İMAM YAPMAZ



Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez ise, iddialara ilişkin Alman medyasına yaptığı açıklamada, "Din görevlilerinin yahut DİTİB'in kendi vatandaşlarımızı, Müslümanları FETÖ ve DEAŞ gibi örgütlerin yanlış düşüncelerinden koruma reflekslerini, çabalarını ve gayretlerini casusluk olarak adlandırmak akıldan uzak bir şeydir. Hiçbir din görevlisi, kendi cemaatinden herhangi birisinin mahrem hayatıyla ilgili hiçbir bilgiyi paylaşmaz, paylaşamaz. Bu suçlamaları kabul etmek mümkün değildir" ifadesini kullanmıştı.



ALMANYA'DA DEĞİLLER



Öte yandan evleri aranan din görevlilerinin, hafta sonu Almanya'dan döndüğü ve Diyanet tarafından Türkiye'nin farklı yerlerinde görevlendirildiği öğrenildi. Almanya'yı terk eden imamların yerine yeni imamlar görevlendirildi. Aranılan evlerin bir kısmında yeni görevlendirilen imamlar yaşarken, bir kısmının henüz boş olduğu belirlendi.

Yenişafak