CHP neden AYM'ye gitmedi! 367 korkusu

CHP’nin referandum paketini Anayasa Mahkemesi’ne götürmeme gerekçeleri ortaya çıktı.

CHP’nin alışılmışın dışında hareket ederek, Cumhurbaşkanlığı Sistemi’ne geçişi esas alan anayasa değişikliği teklifinin iptali talebiyle Anayasa Mahkemesi’ne başvurmamasının perde arkası ortaya çıktı.

MOTİVASYONU DÜŞÜRÜR

AYM’ye gidip gitmeme konusu, CHP’nin en yetkili organlarında uzun uzadıya tartışıldı. Genel eğilim düzenlemenin AYM’ye götürülmemesi yönünde oldu. Anayasa Mahkemesi’nin CHP’nin iptal talebini referanduma kısa bir süre kala görüşüp reddetmesi halinde sahadaki motivasyonun tamamen bozulacağı, ‘hayır’ oylarının düşüşe geçeceği, AK Parti’nin “hani anayasaya aykırılık vardı” diyerek bu durumu kullanacağı endişesi, partinin Yüksek Mahkeme’nin kapısını çalmaktan vazgeçmesinin en temel gerekçesini oluşturdu.

367 KRİZİ

CHP’nin aldığı kararda, 2007’deki 367 krizi de etkili oldu. Yetkili kurullarda, Anayasa Mahkemesi’nin başvuruyu yerinde görüp iptal kararı vermesinin de partiye ağır bedeller ödeteceği, AK Parti’nin erken seçim restiyle parlamentoya daha güçlü şekilde geleceği değerlendirmesi yapıldı. 2007’de Cumhurbaşkanlığı seçimi sırasında Genel Kurul’da 367 milletvekilinin bulunmadığı gerekçesiyle oylamanın taşındığı AYM’nin, “367 şart” diyerek oylamayı iptal ettiği ancak AK Parti’nin 22 Temmuz’daki erken seçimde yüzde 46.5 oranında oy aldığı, 21 Ekim 2007’deki referandumda da cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesinin sağlandığı hatırlatıldı. Böylece CHP, AYM’ye gitme seçeneğini rafa kaldırdı.

KARAR