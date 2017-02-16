Tüm dünyayı ayağı kaldıran yasağı Esed savundu!

Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esed, ABD Başkanı Donald Trump'ın çoğunluğu Müslümanlardan oluşan 7 ülkenin vatandaşına ülkeye giriş yasağı getirmesine ilişkin açıklamada bulundu.

Esed, bu yasağın Suriye halkını değil teröristleri hedef aldığını belirterek, Trump'ın kararını savundu.

Europe 1 radyosu ve TF1 kanalına verdiği röportajda Esed, bu yasağın teröristlerin Batı'ya sızmasına karşı olduğunu ve halihazırda Avrupa'da ve özellikle Almanya'da bunun yaşandığını söyledi.

Esed, "Bence Trump'ın amacı bu insanların gelmesini engellemek. Suriye halkına karşı değil" dedi.

Öte yandan Trump'ın göçmen politikasını doğru bulup bulmadığına dair soruyu cevaplamayan Esed, Trump'ın Suriye politikasının ne olacağını henüz bilmediğini ifade etti.