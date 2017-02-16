16 Şubat 2017 Perşembe20 C.Evvel 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Allah'ın âyetlerini inkar edenler, Peygamberleri haksız yere öldürenler, insanlardan adaleti emredenleri öldürenler var ya, onları elem dolu bir azap ile müjdele. Âl-i İmrân, 3/21
  • “Allah’ın adıyla… O’nun adıyla (hareket edildiğinde) yerde ve gökte hiçbir şeyin zararı dokunmaz. O, hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.” (Tirmizî, “De'avât”, 13)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:24Güneş 07:50Öğle 13:25İkindi 16:17Akşam 18:47Yatsı 20:07
    • 11°C Adana
    • 5°C Adıyaman
    • -1°C Afyon
    • -16°C Ağrı
    • 1°C Amasya
    • 0°C Ankara
    • 11°C Antalya
    • -2°C Artvin
    • 8°C Aydın
    • 3°C Balıkesir
  • BIST: 88.129 0.28
  • Altın: 146,246 0.87
  • Dolar: 3,6761 0.37
  • Euro: 3,9085 0.71

İş dünyası bu mektubu konuşuyor!

»
İş dünyası bu mektubu konuşuyor!
İzmir Ticaret Odası 75, Ege Bölgesi Sanayi Odası da 5 bin üyesine mektup göndererek, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başlattığı istihdam seferberliğine katılmaları çağrısında bulundu.
İş dünyası bu mektubu konuşuyor! İş dünyası bu mektubu konuşuyor! İş dünyası bu mektubu konuşuyor!

İzmir iş dünyası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın TOBB Ekonomi Şurası'nda açıkladığı 'istihdam seferberliği' için teyakkuza geçti. İzmir Ticaret Odası (İTO) 75, Ege Bölgesi Sanayi Odası da (EBSO) 5 bin üyesine birer mektup göndererek patronlara seferberliğe katılmaları çağrısında bulundu.

İTO Başkanı Ekrem Demirtaş, "Hedefimizde en az 100 bin istihdam sağlamak var. Artık sıra bizde. Her işletmenin en az 1 işçi almasını hedefleyin' çağrısında bulunduk" dedi. EBSO Başkanı Ender Yorgancılar da mektubunda sanayicilere "Şimdi sıra bizde. Bu destekten yararlanın" diye seslendi.
 
FABRİKALARI LİSTELEDİK
 
İzmir'de işsizlik oranını aşağı çekebilmek için yoğun bir mesaiye başladıklarını ifade eden Demirtaş, Türkiye'nin ekonomik bir savaşın içinde olduğunu, topyekun tüm kesimlerin bu savaşta üzerine düşen görevi yapma mecburiyetinde olduğunu dile getirdi. Demirtaş, "Cumhurbaşkanımızın talimatının ardından öncelikle organize sanayi bölgelerimizdeki tüm sanayicilerimizi bankalarımızın bölge müdürleriyle bir araya getirdik. Finansman konusunda kolaylıklar yapılması için protokoller imzaladık. İnşaatı yarım olan olan fabrikaları listeledik. Bunların devreye alınması ve istihdama önemli katkıda bulunmasını hedefledik" diye konuştu.
 
EN AZ 10 BİN KİŞİYE İŞ
 
İzmir Ticaret Organize Sanayi Bölgesi'nde 330 fabrika bulunduğunu belirten Demirtaş, "Bunların yarısı üretimde. Bu firmalara işletme kredisini vererek her birinin ilave 10 kişi istihdam etmesini sağlarsak yaklaşık 2 bin kişi yapar. 100 fabrikayı devreye alsak en az 10 bin kişilik istihdam da buradan yaratılır" dedi.
 
Demirtaş, Nefes Kredisi ve Vakıfbank ile yapılan protokollerle 1243 üyeye 165 milyon lira kredi kullandırdıklarını aktardı.
 
Gelecek hafta başka bir bankayla daha protokol imzalanacağına dikkati çeken Demirtaş, sözlerini şöyle sürdürdü:
 
"Tüm üyelerimize bir mesaj göndererek, bu seferberliğe katılmalarını istedik. Mesajda hükümetin sicil affı çıkardığını, sigortayla ilgili sorunların çözüldüğünü, vergi barışının sağlandığını ve pek çok konuda vergilerin indirildiğini belirterek, 'artık sıra bizde. Her işletmenin en az 1 işçi almasını hedefleyin' çağrısında bulunduk. 75 bin üyemiz var. Hedefimizde en az 100 bin istihdam sağlamak var. Cumhurbaşkanımıza verdiğimiz sözü yerine getirmek için çalışıyoruz." EBSO Başkanı Yorgancılar da mektubunda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu 'istihdam seferberliği'nin detaylarını anlatarak sanayicilere "Bu destekten yararlanın" çağrısı yaptı.
 
Yorgancılar, mektubunda şu ifadeleri kullandı:
 
ÇABALARIMIZ SÜRECEK
 
"Hükümetin geçen seneden bu yana daha proaktif davranarak piyasayı canlandırmaya yönelik adımlarını takdirle karşılıyoruz. Üretim, istihdam ve ihracatta uygulamaya konan teşvik mekanizmalarının yaratacağı motivasyon ülke ekonomisine pozitif katkı sunacaktır. Özellikle, 2017 özelinde yatırımcıların iştahını kabartacak desteklerin ardından işsizlik oranının yükselişte olduğu bir süreçte istihdam paketi ile hem ekonomik hem de toplumsal açıdan oldukça önemli bir adım atılmış oldu. Şimdi sıra bizde. Biz de üzerimize düşen sorumluluğu üstleneceğiz. Bölgemizde, kentimizde istihdamı, üretimi artırmak için her türlü desteği, çabayı göstermeye devam edeceğiz."
 
VERGİ VE PRİMLERİNİ DEVLET ÖDEYECEK
 
1.5 milyon kişiyi iş sahibi yapacak şekilde tasarlanan istihdam seferberliği kapsamında kadınlar başta olmak üzere engelli ve eski mahkumlar gibi dezavantajlı kesimlere de 100 bin kişilik kontenjan ayrıldığını hatırlatan Yorgancılar, "200 bin kişiye mesleki eğitim, topluma yararlı çalışma kapsamında 150 bin kişiye istihdam, Aralık sonu itibarıyla ilave yaratılan her istihdam için artı istihdam desteği, işbaşı eğitimi ile 500 bin kişiye istihdam imkanı sağlanabilecek. Artı istihdam desteği ile; Şubat ayından itibaren alınacak her işçi için yıl sonuna kadar 773 lira devlet desteği öngörülüyor.

Böylece bir işçinin işverene maliyeti, yıl sonuna kadar 2 bin 88 liradan bin 314 liraya çekilmiş olacak" dedi. Yorgancılar, 3 aylık işbaşı eğitimi sürecince kişilerin maaşlarının devlet tarafından ödeneceğini anımsattı.

Yeni Asır

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Büyükanneye maaş başvuruları dondurulacakBüyükanneye maaş başvuruları dondurulacakÇalışma Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, büyükanne maaşına yoğun gelen talep yüzünden başvuruları donduracaklarını açıkladı.
İş dünyası bu mektubu konuşuyor!İş dünyası bu mektubu konuşuyor!İzmir Ticaret Odası 75, Ege Bölgesi Sanayi Odası da 5 bin üyesine mektup göndererek, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başlattığı istihdam seferberliğine katılmaları çağrısında bulundu.
Finans devinden dolar/TL tahmini!Finans devinden dolar/TL tahmini!Credit Suisse 3 aylık dolar/TL tahminini aşağıya çekti.
Başkent'te garip kriz! Olan fuar alanına olacakBaşkent'te garip kriz! Olan fuar alanına olacakAnkara'da yapımı yılan hikayesine dönen Uluslararası Fuar Alanı ve Kongre Merkezi için kurulan şirketin dünkü yönetim kurulu toplantısında 27 Şubat'ta olağanüstü genel kurul yapılması kararlaştırıldı.
Vatandaşı sevindirecek gelişme! O yasada değişikliğe gidiliyorVatandaşı sevindirecek gelişme! O yasada değişikliğe gidiliyorCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sebze-meyve fiyatlarındaki yükselişe dikkat çekmesinin ardından hükümet ‘Hal Yasası’nda değişikliğe gidiyor.
Devletten süper destek! 7 il daha dahil edildiDevletten süper destek! 7 il daha dahil edildiTürkiye’ye turist getiren acentelere sağlanan 6000 dolarlık destek Rus turistlerin yanı sıra Arap ve İranlı turistleri de artıracak şekilde genişletildi ve teşvik süresi uzatıldı
  • Katar: Türkiye ne zaman isterse hazırız!16 Şubat 2017 Perşembe 08:37
  • Türkiye ile Katar'dan dev hamle16 Şubat 2017 Perşembe 08:27
  • Vergi indirimi getiren teklif komisyondan geçti16 Şubat 2017 Perşembe 08:01
  • Çanakkale Köprüsü'nün görselleri ilk kez yayınlandı16 Şubat 2017 Perşembe 07:57
  • Çin, Alman ve İran'lı firmalardan Türkiye kararı16 Şubat 2017 Perşembe 07:53
  • Türkiye ile İran arasında yeni sınır kapısı16 Şubat 2017 Perşembe 07:45
  • İDO, dış hatlarında dev indirime gitti!15 Şubat 2017 Çarşamba 16:30
  • Gece yarısı kabul edildi! İndirim geliyor15 Şubat 2017 Çarşamba 12:30
  • İstanbul'da 500 bin kişiye iş müjdesi!15 Şubat 2017 Çarşamba 11:06
  • Dolar altın fiyatlarını vurdu! İşte fiyatı15 Şubat 2017 Çarşamba 11:05
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri