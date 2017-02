İş dünyası bu mektubu konuşuyor!

İzmir iş dünyası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın TOBB Ekonomi Şurası'nda açıkladığı 'istihdam seferberliği' için teyakkuza geçti. İzmir Ticaret Odası (İTO) 75, Ege Bölgesi Sanayi Odası da (EBSO) 5 bin üyesine birer mektup göndererek patronlara seferberliğe katılmaları çağrısında bulundu.

İTO Başkanı Ekrem Demirtaş, "Hedefimizde en az 100 bin istihdam sağlamak var. Artık sıra bizde. Her işletmenin en az 1 işçi almasını hedefleyin' çağrısında bulunduk" dedi. EBSO Başkanı Ender Yorgancılar da mektubunda sanayicilere "Şimdi sıra bizde. Bu destekten yararlanın" diye seslendi.



FABRİKALARI LİSTELEDİK



İzmir'de işsizlik oranını aşağı çekebilmek için yoğun bir mesaiye başladıklarını ifade eden Demirtaş, Türkiye'nin ekonomik bir savaşın içinde olduğunu, topyekun tüm kesimlerin bu savaşta üzerine düşen görevi yapma mecburiyetinde olduğunu dile getirdi. Demirtaş, "Cumhurbaşkanımızın talimatının ardından öncelikle organize sanayi bölgelerimizdeki tüm sanayicilerimizi bankalarımızın bölge müdürleriyle bir araya getirdik. Finansman konusunda kolaylıklar yapılması için protokoller imzaladık. İnşaatı yarım olan olan fabrikaları listeledik. Bunların devreye alınması ve istihdama önemli katkıda bulunmasını hedefledik" diye konuştu.



EN AZ 10 BİN KİŞİYE İŞ



İzmir Ticaret Organize Sanayi Bölgesi'nde 330 fabrika bulunduğunu belirten Demirtaş, "Bunların yarısı üretimde. Bu firmalara işletme kredisini vererek her birinin ilave 10 kişi istihdam etmesini sağlarsak yaklaşık 2 bin kişi yapar. 100 fabrikayı devreye alsak en az 10 bin kişilik istihdam da buradan yaratılır" dedi.



Demirtaş, Nefes Kredisi ve Vakıfbank ile yapılan protokollerle 1243 üyeye 165 milyon lira kredi kullandırdıklarını aktardı.



Gelecek hafta başka bir bankayla daha protokol imzalanacağına dikkati çeken Demirtaş, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Tüm üyelerimize bir mesaj göndererek, bu seferberliğe katılmalarını istedik. Mesajda hükümetin sicil affı çıkardığını, sigortayla ilgili sorunların çözüldüğünü, vergi barışının sağlandığını ve pek çok konuda vergilerin indirildiğini belirterek, 'artık sıra bizde. Her işletmenin en az 1 işçi almasını hedefleyin' çağrısında bulunduk. 75 bin üyemiz var. Hedefimizde en az 100 bin istihdam sağlamak var. Cumhurbaşkanımıza verdiğimiz sözü yerine getirmek için çalışıyoruz." EBSO Başkanı Yorgancılar da mektubunda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu 'istihdam seferberliği'nin detaylarını anlatarak sanayicilere "Bu destekten yararlanın" çağrısı yaptı.



Yorgancılar, mektubunda şu ifadeleri kullandı:



ÇABALARIMIZ SÜRECEK



"Hükümetin geçen seneden bu yana daha proaktif davranarak piyasayı canlandırmaya yönelik adımlarını takdirle karşılıyoruz. Üretim, istihdam ve ihracatta uygulamaya konan teşvik mekanizmalarının yaratacağı motivasyon ülke ekonomisine pozitif katkı sunacaktır. Özellikle, 2017 özelinde yatırımcıların iştahını kabartacak desteklerin ardından işsizlik oranının yükselişte olduğu bir süreçte istihdam paketi ile hem ekonomik hem de toplumsal açıdan oldukça önemli bir adım atılmış oldu. Şimdi sıra bizde. Biz de üzerimize düşen sorumluluğu üstleneceğiz. Bölgemizde, kentimizde istihdamı, üretimi artırmak için her türlü desteği, çabayı göstermeye devam edeceğiz."



VERGİ VE PRİMLERİNİ DEVLET ÖDEYECEK



1.5 milyon kişiyi iş sahibi yapacak şekilde tasarlanan istihdam seferberliği kapsamında kadınlar başta olmak üzere engelli ve eski mahkumlar gibi dezavantajlı kesimlere de 100 bin kişilik kontenjan ayrıldığını hatırlatan Yorgancılar, "200 bin kişiye mesleki eğitim, topluma yararlı çalışma kapsamında 150 bin kişiye istihdam, Aralık sonu itibarıyla ilave yaratılan her istihdam için artı istihdam desteği, işbaşı eğitimi ile 500 bin kişiye istihdam imkanı sağlanabilecek. Artı istihdam desteği ile; Şubat ayından itibaren alınacak her işçi için yıl sonuna kadar 773 lira devlet desteği öngörülüyor.

Böylece bir işçinin işverene maliyeti, yıl sonuna kadar 2 bin 88 liradan bin 314 liraya çekilmiş olacak" dedi. Yorgancılar, 3 aylık işbaşı eğitimi sürecince kişilerin maaşlarının devlet tarafından ödeneceğini anımsattı.

Yeni Asır