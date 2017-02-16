Serbest bırakılan başyaver için yeni karar!

"FETÖ" soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski Cumhurbaşkanlığı Başyaveri Albay Bekir Furkan Özdaban'ın da aralarında bulunduğu 8 albayın geçtiğimiz hafta adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verilmişti. Hakimlikçe sorgulanan Özdaban ve beraberindekiler, yurt dışına çıkış yasağı konularak serbest kalmıştı.
YENİDEN GÖZALTINA ALINDI
Savcılığın itirazı üzerine gözaltına alınarak Ankara Adliyesi'ne getirilen Özdaban, Ankara 1. Sulh Ceza Hâkimliği tarafından sorgulandı. Sorgusu tamamlanan Özdaban'ın tutuklanmasına karar verildi.
KIBRIS'TA YAKALANMIŞTI
Özdaban'ın arasında bulunduğu 9 asker, "FETÖ" soruşturması kapsamında 16 Ocak'ta Kuzey Kıbrıs'ta gözaltına alınmış ve Ankara'ya getirilmişti.
Özdaban, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül döneminde başyaverlik görevinde bulunurken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da kısa süre başyaverliğini yapmıştı.