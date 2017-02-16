Bakan Işık açıkladı! ABD Genelkurmay Başkanı Türkiye'ye geliyor

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Fırat Kalkanı harekatı kapsamında Suriye'de devam eden El Bab operasyonu hakkında, "Tümüyle kuşatıldı, içeride temizlik yapılıyor" dedi.

Fırat Kalkanı hakkında açıklama yapan Işık, "Bu operasyon Bab'dan sonra da devam edecek. Münbiç ve Rakka önceliğimiz" dedi.

Rakka operasyonu hakkında bilgi veren Fikri Işık, "Rakka operasyonu doğru aktörlerle yapılmalı, YPG ile değil, Arap unsurlarıyla yapılmalı" diye konuştu.

Milli Savunma Bakanı Işık, "ABD Genelkurmay Başkanı yarın Türkiye'de olacak. ABD, YPG itirazımızı değerlendirecek. PKK ile mücadele konusunda ABD daha fazla destek verecek" ifadelerini kullandı. Güvenli bölge konusuna detaylı olarak giremedik.