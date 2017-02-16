Ankara'daki FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan Merkez Bankasının 12 eski çalışanı tutuklandı.
Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski Merkez Bankası çalışanı 12 kişi tutuklandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma doğrultusunda, İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan 28 eski Merkez Bankası çalışanı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirildi.
Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade veren şüphelilerden 13'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılma, 15'i ise tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Hakimlikçe sorgulanan şüphelilerden 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 12'si tutuklandı.
Zanlıların, KHK ile meslekten ihraç edildikleri belirtildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması çerçevesinde 10 Şubat 2017'de eski Merkez Bankası çalışanı 36 kişi hakkında yakalama kararı verilmişti.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelilerden 28'ini gözaltına almıştı.
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Merkez Bankasının 12 eski çalışanı tutuklandı
Ankara'daki FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan Merkez Bankasının 12 eski çalışanı tutuklandı.
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