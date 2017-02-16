Suriye savaşında kritik gelişme! Tamamen sona erdi

Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Suriye ordusu ile ılımlı muhalif gruplar arasındaki çatışmaların tamamıyla sona erdiğini ifade etti.

BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura ile bir araya gelen Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Suriye askerleri ile ılımlı muhalif gruplar arasındaki çatışmaların, çatışan taraflar ve arabulucuların yardımıyla sona erdiğini açıkladı.

Şoygu, "Bundan sonra muhalefet ile yapıcı diyalog kurulmasını umuyoruz. Sonuç olarak, 29 Aralık'tan sonra elde edilen başarılar ve bugün gözlemlediklerimiz, bu tarihten önce oluşan tablodan çok daha iyi" ifadelerini kullandı.

'HARİTANIN BUGÜN ONAYLANMASINI BEKLİYORUZ'

Öte yandan Şoygu, teröristler ile ılımlı muhaliflerin bulunduğu noktaların ayırt edileceği Suriye haritasının bugün onaylanmasını beklediklerini söyledi.