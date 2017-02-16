16 Şubat 2017 Perşembe20 C.Evvel 1438
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CHP, üyelik için Hürriyet'i aday gösterdi

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CHP, üyelik için Hürriyet'i aday gösterdi
CHP, Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen'den boşalan TBMM Başkanlık Divanı Katip Üyeliği için CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet'i aday gösterdi.
CHP, üyelik için Hürriyet'i aday gösterdi CHP, üyelik için Hürriyet'i aday gösterdi CHP, üyelik için Hürriyet'i aday gösterdi

CHP TBMM Grubu, kamuoyunda iletişim giderlerinin yüksekliğiyle gündeme gelen Türkmen'in, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun isteği ile 4 Şubat'ta TBMM Başkanlık Divanı üyeliğinden istifasıyla boşalan üyelik için basına kapalı toplandı.

CHP Grup Başkanvekili Levent Gök başkanlığında toplanan gruptaki seçime, Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, tek aday olarak girdi.

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Hürriyet, kullanılan 85 oyun 82'sini alarak, Katip Üyelik için aday gösterildi. TBMM Genel Kurulu'nun bugünkü birleşiminde Hürriyet'in Katip Üyeliği'nin oylanması bekleniyor.

Hürriyet, gazetecilere yaptığı açıklamada, milletvekillerine verdikleri güven ve destek için teşekkür etti.

Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, görevini layıkıyla yürütmeye gayret göstereceğini bildirdi.

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