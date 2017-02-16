16 Şubat 2017 Perşembe20 C.Evvel 1438
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Venezuela'da CNN İspanyolca'nın yayını durduruldu

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Venezuela'da CNN İspanyolca'nın yayını durduruldu
Caracas yönetimi, "Venezuelalı diplomatların teröristlere pasaport sattığını" iddia eden CNN İspanyolca'nın yayınını durdurdu.
Venezuela'da CNN İspanyolca'nın yayını durduruldu Venezuela'da CNN İspanyolca'nın yayını durduruldu Venezuela'da CNN İspanyolca'nın yayını durduruldu

CNN ise haberlerinin arkasında olduğunu, hükümetin kararıyla Venezuelalıların CNN haberlerine ulaşımının engellendiği, ancak kanalın YouTube ve internet sitesi üzerinden yayınını sürdüreceğini kaydetti.

Latin Amerika ülkesi Venezuela, "diplomatlarının teröristlere pasaport sattığını" iddia eden CNN İspanyolca'nın ülkede yayın yapmasını yasakladı.

Ulusal Telekomünikasyon Komisyonu (CONOTEL), yaptığı yazılı açıklamada, Venezuela'da barışı ve demokratik istikrarı tehdit ettiği gerekçesiyle CNN İspanyolca'nın yayınının durdurulduğunu belirtti.

CNN ise haberlerinin arkasında olduğunu, hükümetin kararıyla Venezuelalıların CNN haberlerine ulaşımının engellendiği, ancak kanalın YouTube ve internet sitesi üzerinden yayınını sürdüreceğini kaydetti.

Açıklamada, "CNN İspanyolca kanalı olarak, basın özgürlüğünün sağlıklı bir demokraside önemli bir rol oynadığına inanıyoruz." ifadesine yer verildi.

CNN'in 6 Şubat tarihli özel haberinde Venezeulalı diplomatların Irak'taki büyükelçilik aracılığıyla, Ortadoğu kökenli, bir kısmı da Hizbullah mensubu kişilere pasaport sattığı iddiaları yer almıştı.

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