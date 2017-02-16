16 Şubat 2017 Perşembe20 C.Evvel 1438
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"FETÖ şüphesiyle ihraç edilen 438 kişi başvuru yaptı"

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Kamu Denetçiliği Kurumu Başdenetçisi Şeref Malkoç, TBMM'ye sunduğu 2016 yılı faaliyet raporunu değerlendirdi. Malkoç, "FETÖ şüphesiyle idari kararla ihraç edilen ve bize başvuran 438 kişi var" dedi.
"FETÖ şüphesiyle ihraç edilen 438 kişi başvuru yaptı"

Kamu Denetçiliği Kurumu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Kamu Denetçiliği Kurumunun (Ombudsmanlık) TBMM'ye sunduğu 2016 yılı faaliyet raporunu değerlendirmek için gazetecilerle bir araya geldi.

Malkoç, kanun hükmünde kararnamelerle FETÖ şüphesiyle kamudan ihraç edilenler hakkında, "Kanun hükmünde kararnameler ile FETÖ şüphesiyle ihraç edilen kamu mensupları bize gelemiyor. Çünkü KHK ile yapılan ihraçlar bizim alanımıza girmiyor. Yasama faaliyeti sayılıyor. Fakat FETÖ şüphesiyle idari kararla ihraç edilen ve bize başvuran 438 kişi var" diye konuştu.

İlginç başvurular

Malkoç yapılan ilginç başvurulara da bazı örnekler verdi.

Habertürk'ün haberine göre, bir çocuğun kuruma başvurarak, "Annem cep telefonumu aldı, alın bana verin" dediğini aktaran Malkoç, bir başka başvuru için de, "Bir ilimizden bir vatandaşımız, 'Televizyonlardaki evlilik programı duyurusuna beni de çağırdılar, katıldım ama beni evlendirmediler. Masraflarını o kurumdan alın, bana verin" dediğini aktardı.

Malkoç: Hakkaniyete bakan tek kurum

Kararlarında hakkaniyeti de gözettiklerini belirten Malkoç, "Kamu idareleri ile vatandaş arasındaki uyuşmazlıklarda bazen idarenin kararı kanuna uygun oluyor ama baktığınızda hakkaniyete uygun değil. Biz kanuna uygun olsa da hakkaniyete de bakıyoruz. Türkiye'de hakkaniyete bakan tek kurum var, o da Kamu Denetçiliği Kurumu" diye konuştu.

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