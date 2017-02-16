İşte Ak Parti'nin referandumda izleyeceği yol haritası

Yaklaşık 4 saat süren toplantıda, kampanya sürecine ilişkin 25 Şubat'ta Ankara Spor Salonu'nda yapılacak tanıtım toplantısı konuşuldu.

Toplantıda, AK Parti Tanıtım ve Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığındaki heyetin çalışmaları ile adım adım halk oylamasına gidilen süreçte, AK Parti teşkilatının sahada yapacağı çalışmalar ve cumhurbaşkanlığı sisteminin halka nasıl anlatılacağı değerlendirildi.

Kampanya sürecinde meydanlardaki yeni şarkıların, sloganların ve afişlerin masaya yatırıldığı toplantıda, referanduma ilişkin son anketler de ele alındı.

Bölgeye göre Kürtçe ve Arapça şarkılara, Karadeniz ve Ege ezgilerine ağırlık verilecek kampanya sürecinde sadece şarkılarda değil, söylemlerde de buna vurgu yapılacak. Doğu ve Güneydoğu'da yapılan yatırımlar, cazibe merkezleri anlatılacak. Kutuplaştırıcı değil kucaklayıcı, çatışmacı değil uzlaşmacı bir dil kullanılacak.

SÖYLEM BİRLİĞİ

Kampanya sürecinde cumhurbaşkanlığı sisteminin halka anlatılmasına ilişkin yol haritasının da değerlendirildiği toplantıda, yeni sistemin birinci ağızdan doğru şekilde vatandaşlara anlatılması ve söylem birliğinin sağlanması üzerinde duruldu.

Düzenlemenin rejim değişikliği olmadığı belirtilerek, 'tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet' vurgusu yapılacak. Düzenlemenin zorunlu olduğu, 2007'de ilk adımın atıldığı vurgulanacak. Vatandaşlara, 'Yarım kalan işi siz tamamlayın.' denilerek, istikrar vurgusu hep ön planda tutulacak.

Toplantıda, parti genel merkezinde süren eğitimler kapsamında, cumhurbaşkanlığı sistemi anlatılırken söylemlerin basit ve anlaşılır olmasına vurgu yapıldı. Hukuki terimlerle dolu bir dil kullanmak yerine, halk dili kullanılacak. Halkla yakın temas da bu sayede sağlanacak.

"MEMLEKET MESELESİ" VURGUSU

Düzenlemenin tek bir isim için yapılmadığı anlatılacak, 'Mesele, memleket meselesi' vurgusu yapılacak.

Kampanya sürecine ilişkin detayların Genel Başkan ve Başbakan Yıldırım'ın düzenleyeceği toplantı ile anlatılması bekleniyor. Bu toplantı ile AK Parti'de kampanya sürecinin tam anlamıyla başlaması hedefleniyor.

NEDEN "EVET" DENİLDİĞİ GEREKÇELERİYLE BİRLİKTE ANLATILACAK

Başbakan Yıldırım, MYK toplantısının ardından partisinin genel merkezinde, basına kapalı gerçekleşen 'Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Eğitim Programı'na katıldı.

Teşkilatların, meydanlara inmeden Ankara'da eğitim programına alınmasına ilişkin 81 ilden gelen katılımcılara hitap eden Yıldırım, 16 Nisan'da yapılacak anayasa değişikliği referandumuna, neden 'Evet' denildiğinin vatandaşlara gerekçeleriyle anlatılması gerektiğini kaydetti.