16 Şubat 2017 Perşembe20 C.Evvel 1438
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Yunanistan jet filosunu genişletmek istiyor

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Borç batağındaki Yunanistan'ın toplam 10 milyar doları bulması beklenen hava kuvvetlerini yenileme planları eleştirilere neden oldu.
Yunanistan jet filosunu genişletmek istiyor
Yunanistan jet filosunu genişletmek istiyor Yunanistan jet filosunu genişletmek istiyor Yunanistan jet filosunu genişletmek istiyor

Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos'un talimatıyla F-16 savaş uçaklarının ve S-300 hava savunma füze sistemlerinin bakımının yanı sıra yeni F-35 jetlerinin siparişini içeren plan, AA'ya konuşan uzmanlar tarafından "skandal" ve "düşüncesiz" olarak nitelendiriliyor.

SADECE BAKIMLARI 1,7 MİLYAR DOLAR

Savunma Bakanlığı kaynaklarına göre, eğer tüm plan hayata geçirilirse Yunan bütçesine toplam maliyet 10 milyar doları bulabilir. Kaynaklar, yalnızca F-16 jetlerinin bakımının 1,2 ile 1,7 milyar dolar arasında tutacağını ifade ediyor.

ABD'Lİ ŞİRKET YAPACAK

Bakanlığın açıklamasına göre, Yunanistan hava kuvvetlerine bağlı F-16 savaş uçaklarının bakım çalışmalarına başlandı. Jetlerin iyileştirilmesi çalışmalarından, Amerikan savunma şirketi Lockheed Martin sorumlu olacak.

Rus S-300 hava savunma füze sistemlerinin bakımında ise son aşamaya gelindiği vurgulanırken, S-400 füzelerinin temininin Avrupa'nın Rusya üzerindeki yaptırımları sebebiyle mümkün olmadığı belirtiliyor.

20 ADET F-35 UÇAĞI

Öte yandan, 5. nesil tek motorlu F-35 taarruz uçakları için talep mektubunun Washington'a iletildiği kaydedildi. Savunma kaynaklarına göre, ilk aşamada 20 adet F-35 uçağının siparişi planlanıyor.

315 MİLYAR AVROYU AŞAN BORÇLAR..

Gayri safi yurt içi hasılasının yüzde 180'ine yaklaşan, 315 milyar avroyu aşkın kamu borcu bulunan Yunanistan'ın bu boyutta bir maliyeti nasıl karşılayacağı ise soru işaretleri barındırıyor.

Yunanistan Savunma Bakan Vekili Dimitris Viças bir radyo programına yaptığı açıklamada, söz konusu harcamalara ilişkin teklifin gelecek 4 ile 6 ay arasında hazır olacağını belirtmişti. Planın bakanlığın 10 yıllık bütçe planlaması dahilinde olduğunu savunan Viças, fazladan bir avro dahi harcanmayacağını öne sürmüştü.

"TÜRKİYE ALDIĞI İÇİN İSTİYORUZ"

Yunan Askeri Akademisi'nden Doç. Dr. Kostas Grivas, "Mali açıdan, F-35'leri satın almayı istemek bir skandal. Ülke mali açıdan korkunç bir durumda ve bu jetler çok pahalı. Bu jetleri, daha önce Türkiye aldığı için istiyoruz. Aslında sadece Lockheed Martin'e bağış yapıyoruz." diye konuştu.

Grivas, F-16'ların iyileştirilmesi ve bakımının ise makul olduğunu vurgulayarak, "Elimizdekileri iyileştiriyoruz. Bu da yenilerini almak yerine, paramızın cebimizde kalması demek." ifadelerini kullandı. Grivas, söz konusu harcamaların Yunan hava kuvvetlerinin harcamalarını istikrarsızlaştırabileceğini kaydetti.

Ekonomist Vangelis Agapitos ise hükümetin böylesi bir harcamayı açıklamak için bir süre daha beklemesi gerektiğini anlatarak, "Kurtarma paketinin ikinci gözden geçirme süreci tamamlanmadan bunu açıklamak düşüncesizce. Hükümetin adımlarını tutarsız göstermesi sebebiyle bu plan, kreditörlerin hükümete şüpheyle yaklaşmasına ve ek tedbirler talep etmesine neden oluyor." değerlendirmesinde bulundu.

Avrupa'nın sınırlarını koruma amacıyla olduğu için bu tür harcamaların gerekli olduğunun altını çizen Agapitos, uzun vadeli yatırımlar olsa da açıklamayı "zamansız" olarak niteledi.

YUNANİSTAN NATO'DA İKİNCİ

Yunanistan, NATO üyesi ülkeler arasında savunma harcamalarının GSYH'ye oranına göre 2016 yılında yüzde 2,38 ile ABD'den sonra ikinci sırada bulunuyor. Yunanistan'ın yıllık savunma harcamaları yaklaşık 4,2 milyar avro düzeyinde.

Öte yandan Yunanistan ve uluslararası kreditörleri arasındaki ülkenin 86 milyar avroluk 3. kurtarma paketine ilişkin reform gözden geçirme süreci anlaşmazlıklar nedeniyle tamamlanamıyor. Yunanistan hükümeti ek kemer sıkma önlemlerine sert bir dille karşı çıkarken, kreditörler ülkenin borcunun sürdürülebilirliği için kemer sıkma önlemlerinden yana tavır sergiliyor.

Pazartesi günü gerçekleşecek olan Avro Grubu Maliye Bakanları toplantısı ise kritik öneme sahip.

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