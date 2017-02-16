Antalya ve Denizli'de başörtülülere çirkin saldırı

Türkiye henüz İstanbul'da 16 yaşındaki lise öğrencisi bir kızın başörtüsünden ötürü saldırıya uğramasını konuşurken bugün 2 çirkin saldırı daha yaşandı.

Antalya'da, kadın Kur'an kursu hocasının, referandumda "evet" oyu vereceğini söylemesi üzerine sohbete kulak misafiri olan biri kadın öğretmene hakaret ve küfürlerle saldırıda bulundu.

Kadın öğretici N.D:- "Referandumla ilgili sohbet ediyorduk, fikirlerimizi söyledik. Referandumda 'evet'ten yana görüş bildireceğimi belirttim. Güzel bir sohbetin ardından dükkandan çıkmak üzereydim. Bu sırada dükkana giren ve bir süre sohbeti dinleyen bir kişi, beni gösterip diğer kişilere seslenerek 'Bu gördüğünüz kadın görüntü olarak baktığınızda tamamen dindar ama bunların hiçbiri dini vecibesini yerine getirmiyor. Bunlar dindar değil ahlaksız, sahtekar' dedi. Söyleyemeyeceğim bazı hakaretlere de maruz kaldım. Başörtümü, kıyafetimi göstererek bu sözleri sarf etti"

SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI

Kepez ilçesinde, kadın Kur'an kursu hocasının, alışveriş için gittiği dükkanda bir sohbet esnasında referandumda "evet" oyu vereceğini söylemesi üzerine kendisine hakaret ettiğini öne sürerek şikayetçi olduğu bir kişi polis ekiplerince gözaltına alındı.

"SÖYLEYEMEYECEĞİM HAKARETLERE MARUZ KALDIM"

Söyleyemeyeceği bazı hakaretlere maruz kaldığını vurgulayan N.D, sözlerini şöyle sürdürdü:"Başörtümü, kıyafetimi göstererek bu sözleri sarfetti. Beyefendi 'beni tanıyor musunuz? Önceden gördünüz de mi böyle konuşuyorsunuz?' diye sordum. 'Hayır tanımıyorum. Tanımama da gerek yok. Baktığım zaman anlıyorum' dedi. Şoke oldum. Dükkandaki başka bir müşteri bu kişiye tepki göstererek 'Benim annem de kapalı, başörtülü. Niye böyle davranıyorsunuz?' diye çıkışınca, bana hakaret eden kişi bu sefer 'Ben bu kadını tanıyorum. Sahtekar bu' dedi. Az önce ise tanımıyorum demişti."

DENİZLİ'DE DE BİR SALDIRI

Denizli'de belediye otobüsünde başörtülü öğrencilere hakaret ettiği ve sözlü tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan kişi adliyeye sevk edildi.

İddiaya göre, dün yaşanan olayda, Pamukkale Üniversitesi öğrencileri H.D. ve K.O, üniversiteden evlerine gitmek için bindikleri belediye otobüsünde kartlarında yeterli bakiye olmaması üzerine yolculardan yardım istedi.

YOLCULARDAN BİRİ HAKARET ETTİ

Bu sırada yolculardan M.S, öğrencilere hakaret etti.

M.S'nin kendilerine hakaret ettiğini iddia eden öğrenciler, yol üzerindeki Çınar Polis Merkezine giderek şikayette bulundu.

REFERANDUMDA HAYIR DERSENİZ

Öğrenciler ifadelerinde, M.S'nin kendilerine "referandumda 'hayır' diyeceklerini ifade etmeleri halinde" bilet verebileceğini söylediğini, bunun üzerine tartışma çıktığını ileri sürdüler.

Şahsın kendilerine "Başınızı, kulaklarınız kapansın diye mi kapattınız? Siyah türbanlı seni sevdim. Bu başörtülüler 'hayır' demez" gibi ifadelerle sözlü tacizde bulunduğunu öne süren öğrencilerin şikayeti üzerine soruşturma başlatıldı.

Belediye otobüsünün güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, kafeterya işletmecisi olduğu öğrenilen M.S'yi gözaltına aldı.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

MALTEPE'DE MİNİBÜSTE SALDIRI OLMUŞTU!

Geçtiğimiz günlerde İstanbul Maltepe’de minibüste bir kadın yolcu, başörtülü genç kıza saldırmıştı. Genç kızın başörtüsünü çıkaran ve kendisine tekme atan saldırgan, “Siz teröristsiniz, sizin yüzünüzden herkes ölüyor. Sen başın kapalı okuyamazsın” diye bağırmıştı.