MHP’li eski bakan Mirzaoğlu da hayır cephesine katıldı

MHP’de Genel Başkan Devlet Bahçeli’nin aksine referandumda “Hayır” oyu kullanacağını açıklayan önde gelen isimlere eski bakanlardan Ramazan Mirzaoğlu da katıldı.

Anasol-M iktidarında MHP kontenjanından Kabine’de yer alarak, Devlet Bakanlığı yapan dönemin Kırşehir Milletvekili Ramazan Mirzaoğlu, referandumda “hayır” oyu kullanacağını açıkladı.

MHP’li Mirzaoğlu “Yürütme, yasama, yargı yetkisini "TEK ADAMA" verecek yeni anayasaya HAYIR diyorum” dedi.

Ramazan Mirzaoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şöyle dedi:

“Halk Oylaması kararını TBMM verdi. Hayır diyenlerde de evet diyenlere de saygımız var. Ancak bir kısım devlet yetkililerinin HAYIR diyecekleri yok Fetö'çüler, yok PKK'cılar diye yaftalaması bühtandır, hazindir.. Esas Fetö'çüler onlarla 14 yıldır iş birliği yapanlar, "ne istediniz de vermedik" diyenler olmaz mı?... Esas PKK cılar açılım sürecini başlatanlar,Habur'da Teröristlerin ayağına "hakim ve savcıyı" götürenler değil mi? Ayrıca onlar da kandırıldıklarını söylüyorlar. Bu bakımdan ve Yürütme, yasama, yargı yetkisini "TEK ADAMA" verecek yeni anayasaya HAYIR diyorum.”

MHP’li Mirzaoğlu ayrıca şu iddialarda bulundu: “Yürütme, yargı ve yasama yetkisini tek Ada'ma devretmek gerekçe değil midir? C.Başkanına KGK çıkarma hakkı verilmesi yani yasama yetkisi, yüksek yargı üyelerinin yarısını doğrudan,kalanını Meclis çoğunluğuna dayanarak seçtirmesi yargıyı da "tek adama" bağlamak değil midir? Zaten yürütmenin tek hakimi...Mesele şahıs meselesi değil sistem meselesi..”