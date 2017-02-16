Halkına altın dağıtacak!

Kırgızistan Merkez Bankası Başkanı Tolkunbek Abdygulov, her bir vatandaşın 100 gram altına sahip olması için çalışacağını söyledi.

Kırgızistan Merkez Bankası Başkanı Tolkunbek Abdygulov, her vatandaşın 100 gram altına sahip olmasının en büyük hayali olduğunu söyledi.

Bloomberg'e konuşan Tolkunbek Abdygulov, merkez bankasının halka 140 kg altın satış yaptığını belirterek, "Altın uzun süre saklanabilir ve fiyat dalgalanmaları yaşansa da tasarruf değerini kaybetmez. Tasarruf olarak büyük baş hayvana yatırım yapan bazı vatandaşların tercihlerini altına yöneltmek istiyorum. Bu hayalimi gerçeğe dönüştürmek için çalışacağım" dedi.

İNGİLTERE'DE ALTIN PLANI

İngiltere Kraliyet Darphanesi Başkanı ise "İngilizlerin altına talebi arttı. Onların altına erişimini kolaylaştırmak için çalışıyoruz" dedi