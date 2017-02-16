Alınan bilgiye göre, İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen soruşturma nedeniyle DBP'li Bahçesaray Belediye Başkanı Mehmet Garip Aykut görevden uzaklaştırdı. Bunun üzerine Bahçesaray Belediye Başkan Vekilliği için Kaymakam Serhat Karabektaş görevlendirildi.
16 Şubat 2017 Perşembe20 C.Evvel 1438
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Bir belediyeye daha kayyum atandı!
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