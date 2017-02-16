AYRINTILAR GELİYOR...
16 Şubat 2017 Perşembe20 C.Evvel 1438
- Kaçak elektiriğe kesin çözüm!Yahoo'dan şifre uyarısı!Bahçeli'den referandum genelgesiBir belediyeye daha kayyum atandı!Putin sert çıktı! Çatışma istiyorlarHalkına altın dağıtacak!FETÖ'ye 60 milyon dolarlık destek!Erdoğan’ın çizdiği istikamet dünya markası yaptıDarbenin tüm yol haritası disketteSosyal medyada rekor kıran Recep Tayyip Erdoğan videosu
- Bir Ayet
- Bir Hadis
- Namaz Vakitleri
- Hava Durumu
- Allah'ın âyetlerini inkar edenler, Peygamberleri haksız yere öldürenler, insanlardan adaleti emredenleri öldürenler var ya, onları elem dolu bir azap ile müjdele. Âl-i İmrân, 3/21
- “Allah’ın adıyla… O’nun adıyla (hareket edildiğinde) yerde ve gökte hiçbir şeyin zararı dokunmaz. O, hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.” (Tirmizî, “De'avât”, 13)
İmsak 06:24 Güneş 07:50 Öğle 13:25 İkindi 16:17 Akşam 18:47 Yatsı 20:07
- 7°C Adana
- 0°C Adıyaman
- -4°C Afyon
- -17°C Ağrı
- -1°C Amasya
- -3°C Ankara
- 9°C Antalya
- -4°C Artvin
- 9°C Aydın
- 3°C Balıkesir
- BIST: 88.187 0.35
- Altın: 145,992 0.69
- Dolar: 3,6701 0.20
- Euro: 3,9123 0.80
Bahçeli'den referandum genelgesi
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Bahçeli'den referandum genelgesiMHP lideri Devlet Bahçeli: Aynı tercihteki partilerle ortak çalışma yapılabilecek
CHP neden AYM'ye gitmedi! 367 korkusuCHP’nin referandum paketini Anayasa Mahkemesi’ne götürmeme gerekçeleri ortaya çıktı.
MHP’li eski bakan Mirzaoğlu da hayır cephesine katıldıMHP’li eski bakanlardan, Kırşehir eski Milletvekili Ramazan Mirzaoğlu da, Başkanlık referandumunda “Hayır” oyu kullanacağını açıkladı.
Sırrı Süreyya Önder referandum tahminini açıkladıHDP'li Sırrı Süreyya Önder, referandum öncesi '7 Haziran' havasının bulunduğunu belirtti, "Hayır çıkacak" dedi.
CHP, üyelik için Hürriyet'i aday gösterdiCHP, Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen'den boşalan TBMM Başkanlık Divanı Katip Üyeliği için CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet'i aday gösterdi.
- YAŞAM
- SİYASET
- DÜNYA
- EKONOMİ
- 'Avatar'ın başı belada!
- “Cennetin dili Arapçadır”
- Ali Ağaoğlu'nun 70 bin Euro'luk referandum iddiası
- İstanbul'a 3 yeni 'ada' geliyor
- Ünlü şarkıcı Sıla, trafik kazası geçirdi!
- Ödülü Yozgat FM alınca çıldırdı!
- Fatma Girik'ten kötü haber
- Canan Karatay'dan kırmızı et açıklaması
- Satın aldığı evin altından çıktı!
- En çok bunu aradık! El Bab'ta petrol var mı?
- Evlilik programlarına büyük şok!
- Müdürlük beklerken kahvede tuz sattılar
Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.