18 Nisan 2017 Salı21 Recep 1438
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  • “Resûl’üm de ki: “Ey insanlar! Şüphesiz ben, Allah’ın hepinize gönderdiği Peygamber’iyim. O Allah ki, yer ve göklerin hükümranlığı O’nundur. O’ndan başka hiçbir ilâh yoktur. O, diriltir ve öldürür. Şu hâlde Allah’a bir de O’na ve sözlerine inanan Resûl’üne, o ümmî (okuması yazması olmayan) Peygamber’e iman edin ve ona uyun ki doğru yolu bulasınız.” (A’râf, 7/158)
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Dünya devinden Türkiye açıklaması

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Commerzbank, referandum sonrası Türk Lirası'nda görülen rallinin muhtemelen uzun süreli olmayacağını kaydetti.
Dünya devinden Türkiye açıklaması
Dünya devinden Türkiye açıklaması Dünya devinden Türkiye açıklaması Dünya devinden Türkiye açıklaması

Commerzbank'ın kıdemli gelişen piyasalar ekonomisti Tatha Ghose, bilgilendirme notunda, referandumun sonuçlanmasının ardından, Commerzbank'ın TL'de kısa süreli bir ralli beklediğini, bu rallinin kısa vadede Dolar/TL 'yi 3.60 seviyesinin altına düşürebileceğini ve CDS (tahvillerin temerrüte karşı sigorta maliyeti) farklarının 215 baz puana düşmesini sağlayabileceğini kaydetti.

İLK GÜNDEN HAREKETE GEÇTİLER

Referandum sonuçları açıklanır açıklanmaz harekete geçen banka yatırımcılar üzerinde olumuz hava oluşturacak açıklamalar yapacak Dolar/TL 'nim önümüzdeki aylarda 3.75 seviyesini görebileceğini kaydetti.

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