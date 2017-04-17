Alman siyasilerin '16 Nisan' hazımsızlığı!

Almanya’da hükümet kanadından Türkiye’de yapılan referandum sonuçları konusunda değerlendirmeler yaptı.

Almanya Başbakanlık Müsteşarı Peter Altmaier, referanduma dair “Sonuçlar Türkiye'de oldukça farklı görüşlerin bulunduğu aleni bir tartışma ortamı olduğunu gösteriyor“ değerlendirmesinde bulundu. Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel ise, dün gece “serin kanlı ve akılcı davranma çağrısı” yapmıştı.



"MÜZAKERELER SONLANDIRILSIN"



Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partisi AP milletvekili ve Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Elmar Brok, Welt gazetesine yaptığı açıklamada, referandum sonucunun Türkiye ile AB üyelik müzakerelerinin sonlandırılması için bir neden olmadığını söyledi. Yaklaşık altı aydır üyelik müzakerelerinin buzdolabında olduğuna dikkati çeken Brok, şimdi şartların uygun olmadığı için müzakerelerin sürdürülemeyeceğini, idamın getirilmesinin ise müzakerelerin sonlandırılmasına neden olacağını belirtti.



Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) partisi Grup Başkanvekili Manfred Weber ise, üyelik müzakerelerinin hemen bitirilmesi gerektiği görüşünde. ZDF’ye konuşan Weber, “Tam üyelik artık bir hedef olamaz” dedi. Türkiye’nin üyelik perspektifini “Hayati yalan” olarak nitelendiren Weber, artık üyelik fikrinin masadan kaldırılması gerektiğini savundu. Weber, AB liderlerinin iki hafta sonra yapılacak zirvede bu konuda adım atmalarını istedi. CDU’lu Julia Klöckner de Weber gibi düşünenlerden. Klöckner, Huffington Post’a yaptığı değerlendirmede, “AB üyelik kapısı artık tamamen kapandı” diyerek AB yardımlarının kesilmesini istedi.



Referandum sonuçlarını “tek adam sistemine onay” olarak değerlendiren Hür Demokrat Parti FDP’li Alexander Graf Lambsdorff da AB üyelik görüşmelerinin bitirilmesi gerektiği görüşünde.



"ASKERİ İŞBİRLİĞİ GÖZDEN GEÇİRİLMELİ"



Sol Parti ve Yeşiller ise referandum sonrasında askeri iş birliğinin gözden geçirilmesini talep etti. Sol partili Sahra Wagenknecht İncirlik Üssü’ndeki 260 Alman askeri ve Tornado uçaklarının geri çekilmesini isterken, Türkiye’ye silah satışının da durdurulması çağrısında bulundu. Wagenknecht, Merkel-Erdoğan iş birliği yerine, Almanya ile Türkiye’de demokratların iş birliği yapması gerektiğini savundu.