18 Nisan 2017 Salı21 Recep 1438
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'Hayır' pozu veren Fatih Portakal 'evet' çıkınca sosyal medya yıkıldı

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16 Nisan referandumunun sonuçları kadar ünlü ekran yüzlerinin evet ve hayır tercihleri de konuşuldu. Bunlardan biri de Fatih Portakal'dı. Portakal seçimden önce bir poz paylaştı, sonuçlardan sonra ise...
'Hayır' pozu veren Fatih Portakal 'evet' çıkınca sosyal medya yıkıldı
'Hayır' pozu veren Fatih Portakal 'evet' çıkınca sosyal medya yıkıldı 'Hayır' pozu veren Fatih Portakal 'evet' çıkınca sosyal medya yıkıldı 'Hayır' pozu veren Fatih Portakal 'evet' çıkınca sosyal medya yıkıldı

FOX'un ekran yüzü Fatih Portakal 16 Nisan referandumunda ekrana yansıyan 'rengi' sebebiyle tarafsız olmamakla eleştirilmişti. Fatih Portakal referandum günü de 'tavrı' konusunda açık oldu. Oyunu kullandıktan sonra twitterdan mesaj atan Fatih Portakal, "Oyumu kullandım: hayır dedim" diyerek kararını cümle aleme ilan etti.

Fatih Portakal referandum akşamında da ekrandaydı. İsmail Küçükkaya ile birlikte referandum özel programını sunan Fatih Portakal'dan bir paylaşım daha geldi. Bu kez Fatih Portakal ve İsmail Küçükkaya'nın gülerek çekilmiş bir kareleri vardı.

EVET OYLARI ÇIKINCA...

Gecenin ilerleyen saatlerinde evet oyları hayır oylarını geçip referandum sonuçları netleşince herkesin gözü bir kez daha Fatih Portakal'a döndü. Fatih Portakal'dan ise ses seda yoktu. Portakal'dan beklenen twitler bu sabah geldi. Portakal "bugün moralsiz değilim' diyerek 'züğürt tesellisi' kokulu şu twiti attı;

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REFARANDUMDA KAYBETTİ EKRANDA KAZANDI
Fatih Portakal referandumda kaybedenlerden olurken reytinglerde ise zirveyi parselledi. Hem AB grubunda hem de totalde Türkiye referandumu FOX ekranından izledi.

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REFERANDUM SONUÇLARINDAN ÖNCEKİ POZ

Fatih Portakal ile İsmail Küçükkaya'nın referandum sonuçları öncesinde paylaştıkları bu kareleri sosyal medyada 'HAYIR' pozu olarak yorumlandı. Takipçileri de 1 Kasım seçim sonuçlarında ekrana yansıyan 'olay' kareyi hatırlatmadan duramadılar.

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