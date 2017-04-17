Fehmi Koru'dan dikkat çeken referandum yorumu

Gazeteci Yazar Fehmi Koru anayasa değişikliği referandum sonuçlarının açıklanmasının ve evet oylarının yüzde 51.4 ile önde çıkmasının ardından yeni bir yazı kaleme aldı. İşte o yazı...

Gazeteci Fehmi Koru kişisel sitesinden günlük yazılarına devam ediyor. Anayasa değişikliği referandumu sürecinde yazılarında 'hayır' oyu kullanacağını açıklayan Koru, bugünkü köşe yazısında referandum sonuçlarını değerlendirdi.

16 Nisan öncesi yazdığı son yazılardan birinde 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün de hangi yönde oy kullanacağını Gül'ün önceki yapmış olduğu açıklamaları işaret ederek kaleme alan Koru, son yazısında ise yüzde 51.4'lük evet sonuçlarını yazdı.

TÜRKİYE'NİN LİDERİ RECEP TAYYİP ERDOĞAN

Evet sonuçları ile neticelenen referandumun Recep Tayyip Erdoğan'ın başarısını olduğunu belirten Koru, yazısında "Halkın yarısından biraz fazlasının desteğini almayı ve 18 maddelik anayasa değişikliği paketini onaylatmayı başarmış bir lideri var Türkiye’nin..Adı: Recep Tayyip Erdoğan…" dedi.

Yazısında referandum sonuçları sonrası Türkiye'yi de değerlendiren Fehmi Koru, "Ortasından bölünmüş güzel ülkemiz" başlığı altında da şunları söyledi.

"...Kıl payıyla cumhurbaşkanı seçilmek işin doğasında var, artık dünyada herkesten –veya halkın büyük bölümünden– oy alarak seçilen liderler yok; ancak bir ülkenin ‘parlamenter’ olan sistemini ‘başkanlık’ ile değiştirmek için ‘bıçak sırtı’ başarılar biraz sorunlu.

Tablo tam ortasından bölünmüş bir Türkiye tablosudur.

Bugünkü Türkiye tablosuna ancak MHP’nin açık ve güçlü desteğiyle ulaşılabilmiştir."

Başkanlık sistemi ile gündeme gelecek tartışmaları da değinen Fehmi Koru, 'ekonomik, sosyal, siyasl dış politika alanlarında karşılabilecek sorunların çözümünün hızla bekleneceğini' de dile getirdi.

Fehmi Koru, dünkü sonuçlarda hayır oylarını daha güçsüz olması halinde olumsuz yaşanan herşeyin ‘başkanlık sistemi’nin önünün kesilmesine bağlanabilecekti” derken, şimdi olumsuzluklara tahammül edilemez bir durum var” dedi.

Koru yazısında uygulamaların 2019’a ertelenmesi de sıkıntı oluşturabilir şeklinde bir yorum yaptı.