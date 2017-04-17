18 Nisan 2017 Salı21 Recep 1438
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Rekor kırılan ilde şükür namazı!

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Anayasa değişikliği halk oylamasında yüzde 81 EVET diyerek rekor kıran Bayburt'ta toplanan binlerce vatandaş kutlamaların ardından şükür namazı kıldı.
Rekor kırılan ilde şükür namazı!
Rekor kırılan ilde şükür namazı! Rekor kırılan ilde şükür namazı! Rekor kırılan ilde şükür namazı!

Anayasa değişikliği için yapılan halk oylamasında, resmi olmayan sonuçlara göre "Evet" çıkmasının ardından ülke genelinde vatandaşlar, davul ve zurna eşliğinde kutlama yaptı.

Ülke genelinde vatandaşlar, halk oylamasının resmi olmayan sonuçlarına göre sandıktan "Evet" çıkmasının sevincini yaşadı.

İSTANBUL

Anayasa değişikliği halk oylamasında resmi olmayan  sonuçlara göre "evet" çıkması üzerine, kentin birçok noktasında kutlama yapıldı. 

Vatandaşlar, "evet" kararını kutlamak için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip  Erdoğan'ın halk oylamasını takip ettiği Huber Köşkü'nün bulunduğu Tarabya'da bir  araya geldi.

Burada "Dik Dur Eğilme Bu Millet Seninle", "Evet" ve "Recep Tayyip  Erdoğan" afişleri açan vatandaşlar, "İşte Ordu İşte Komutan" ve "Recep Tayyip  Erdoğan" tezahüratlarında bulundu.

Konvoyla Köybaşı Caddesi'ne gelen vatandaşlarsa klakson çalarak, coşkuya ortak oldu.

KISIKLI'DA KUTLAMA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Üsküdar Kısıklı'daki konutunun önünde bir  araya gelen vatandaşlar da ellerinde Türk bayrağı ve flamalarla kutlama yaptı.

ANKARA

Anayasa değişikliği halk oylamasından, kesin olmayan sonuçlara göre "evet" çıkmasının ardından başkentliler kutlama için sokağa çıktı.

15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'nda toplanan vatandaşlar, Anayasa değişikliğinin halk oylamasıyla kabul edilmesini kutladı. 

Bazı vatandaşlar da araçlarıyla konvoy oluşturdu. Vatandaşlar, Türk bayrağının yanı sıra Ak Parti bayrağı, üç hilalli bayrak ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın posterlerini taşıdı. 

BAYBURT'TA ŞÜKÜR NAMAZI

Anayasa değişikliği halk oylamasında yüzde 81 EVET diyerek rekor kıran Bayburt'ta toplanan binlerce vatandaş kutlamaların ardından şükür namazı kıldı. 

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