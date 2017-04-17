18 Nisan 2017 Salı21 Recep 1438
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Yenilgiyi kabul edemeyen Emre Kınay YSK'ya saldırdı

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Oyuncu Emre Kınay, mühürsüz oy ve zarflarını filgramlı olduğu sürece geçerli sayan YSK Başkanı Sadi Güven'e Twitter üzerinden saldırdı...
Yenilgiyi kabul edemeyen Emre Kınay YSK'ya saldırdı
Yenilgiyi kabul edemeyen Emre Kınay YSK'ya saldırdı Yenilgiyi kabul edemeyen Emre Kınay YSK'ya saldırdı Yenilgiyi kabul edemeyen Emre Kınay YSK'ya saldırdı

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven, referandumun ilk sonuçlarını açıkladığı sırada; “Kesin olmayan sonuçlara göre, Evet ve Hayır oyu arasındaki fark 1 milyon 250 bin oldu. Halk oylamasında ‘Evet’ çıkmıştır. Kesin sonuçlar itirazlar değerlendirildikten sonra en geç 11, 12 gün sonra açıklanacaktır” demişti. 

CHP HER SEÇİMDE OLDUĞU GİBİ YİNE İTİRAZ ETTİ

CHP ise her seçimde olduğu gibi hezimeti kabul edemeyip şaibeli oy olduğunu iddia etti. YSK tarafından mühürsüz oyların geçerli sayılmasına tepki gösterilirken, Son derece açıklayıcı bir üslupla “Bazı sandıklarda Tercih mührü yerine Evet mührü dağıtıldı ve bunlarla oy kullanıldı. Evet mührünün seçmenin iradesini etkileyecek nitelikte görülmediğinden geçerli sayılmıştır. Ayrıca vatandaşa Verilen zarf ve oy pusulaları fligramlı, YSK tarafından özel olarak üretilen evraklardır. 

Yasa koyucu bu filgramlı oy pusulası ve zarfların yanı sıra ikinci bir tedir almış ve orada bulunan sandık başkanı ve üyelerinin oy basmak suretiyle ikinci bir tedbir almasını öngörmüştür. Onların yaptıkları bir hata nedeniyle vatandaşın anayasal hakkını kullanması, iradesinin sandığa yansımasına karar verdik." şeklinde açıklamada bulunmuştu

Oyuncu Emre Kınay ise YSK başkanı Sadi Güven'in son derece açıklayıcı olmasına rağmen Twitter üzerinden saldırdı ve şu sözleri sarf etti.

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