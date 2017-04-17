18 Nisan 2017 Salı21 Recep 1438
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Avrupa bildiğiniz gibi: PKK’ya izin, Türklere yok!

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Referandum sonuçlarının açıklanmasının ardından Brüksel’de kutlama yapan Türk vatandaşları polis engeliyle karşılaştı. T
Avrupa bildiğiniz gibi: PKK’ya izin, Türklere yok!
Avrupa bildiğiniz gibi: PKK’ya izin, Türklere yok! Avrupa bildiğiniz gibi: PKK’ya izin, Türklere yok! Avrupa bildiğiniz gibi: PKK’ya izin, Türklere yok!

Belçika’nın başkenti Brüksel’de yaşayan Türk vatandaşları Türkiye’de dün yapılan halk oylaması sonuçlarının açıklanmasının ardından araçlarıyla ve ellerindeki bayraklarla Türk mahallesinin en meşhur caddesi olan Chaussee de Haecht’a akın etti. Kutlama için sokaklara dökülen vatandaşlar, kendilerine müdahale etmeye kalkışan polisle tartıştı. Polisin, kutlama yaparken kornaya bastıkları ve Türk bayrağı taşıdıkları gerekçesiyle Türk vatandaşlarının araçlarına ceza kesmesi üzerine vatandaşlar ve polis arasında tartışma çıktı.

Avrupa Türk Demokratlar Birliği (UETD) Belçika yöneticilerinin araya girmesiyle tartışma büyümeden önlendi. Tartışma sonrası İHA’ya açıklama yapan bir vatandaş, “Arabalarımızla gelirken polis önümüzü kesti ve Türk bayrağını içeri almamızı söyledi. Biz ise bayrağı neden içeri almamız gerektiğini sorduk. Sonuçta sevincimizi gösteriyoruz. ‘PKK’lılara izin veriyorsunuz, bize neden izin vermiyorsunuz, biz Türklere neden izin vermiyorsunuz’ diye sorduğumda, öyle bir şey yok diyerek bizi bıraktı” sözleriyle tepkisini dile getirdi.

UETD Belçika tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, halk oylamasından bir hafta önce belediyeden izin istendiği fakat belediyenin bu izne karşı çıktığı belirtildi.

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