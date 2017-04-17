18 Nisan 2017 Salı21 Recep 1438
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AK Parti'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teklif

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AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, "27-28 Nisan sonrasında Erdoğan'a üyelik teklifi yapacağız" dedi.
AK Parti'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teklif
AK Parti'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teklif AK Parti'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teklif AK Parti'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teklif

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, "27-28 Nisan sonrasında Erdoğan'a üyelik teklifi yapacağız" dedi.

Elitaş özetle şu ifadeleri kullandı:

"Hayırlı uğurlu olsun demek lazım. Türkiye bundan sonra önündeki engelleri vesayet rejimi ile ilgili uygun bir şart oluşturan mevcut anayasayı değiştirerek yeni bir yönetim tarzına geçmiş oldu. Destek veren vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Vatandaş artık hiç kimseden endişe etmeden oyunun niyetini kendisine gelen siyasi parti temsilcisine ifade edebiliyor. Bugüne kadar böyle işler pek söylenmezdi. Herkes biliyor birbirini.

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