18 Nisan 2017 Salı21 Recep 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “Resûl’üm de ki: “Ey insanlar! Şüphesiz ben, Allah’ın hepinize gönderdiği Peygamber’iyim. O Allah ki, yer ve göklerin hükümranlığı O’nundur. O’ndan başka hiçbir ilâh yoktur. O, diriltir ve öldürür. Şu hâlde Allah’a bir de O’na ve sözlerine inanan Resûl’üne, o ümmî (okuması yazması olmayan) Peygamber’e iman edin ve ona uyun ki doğru yolu bulasınız.” (A’râf, 7/158)
  • "Kim kötü ve çirkin bir iş görürse onu eliyle düzeltsin; eğer buna gücü yetmiyorsa diliyle düzeltsin; buna da gücü yetmezse, kalben karşı koysun. Bu da imanın en zayıf derecesidir." (Müslim, "Îmân", 78; Ebû Dâvûd, "Salât", 248)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 04:40Güneş 06:14Öğle 13:11İkindi 16:53Akşam 19:54Yatsı 21:21
    • 11°C Adana
    • 9°C Adıyaman
    • 8°C Afyon
    • 3°C Ağrı
    • 9°C Amasya
    • 11°C Ankara
    • 15°C Antalya
    • 14°C Artvin
    • 12°C Aydın
    • 13°C Balıkesir
  • BIST: 90.654 0.66
  • Altın: 152,823 -1.03
  • Dolar: 3,6693 -0.43
  • Euro: 3,9091 -0.17

Ahmet Türk: HDP'den AKP'ye kayma yok ama...

»
Eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, referandum sonuçlarını değerlendirdi.
Ahmet Türk: HDP'den AKP'ye kayma yok ama...
Ahmet Türk: HDP'den AKP'ye kayma yok ama... Ahmet Türk: HDP'den AKP'ye kayma yok ama... Ahmet Türk: HDP'den AKP'ye kayma yok ama...

Bölgede HDP seçmeninin Ak Parti'ye kaydığı iddialarını kabul etmeyen Ahmet Türk,  "HDP seçmeni bölgede yapılanları, kayyumları, vekillerinin tutuklu olmasını kabul etmediğini ortaya koymuştur. HDP'den AKP'ye kayma yoktur, baskı ve engellemelerin getirdiği küçük kaymalar vardır" dedi...

Ak Parti Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu ise, 'Hayır' konusunda Kürtlerin ikna edilemediği sonucunun ortaya çıktığını söyledi.  

Mardin Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Ahmet Türk, referandumdan bir gün önce mühürsüz oyların ortada dolaştığı bilgisi olduğunu, bütün bunlara rağmen alınan sonucun iktidarın seçimi kaybettiğinin işareti olduğunu ileri sürdü. Ahmet Türk, şunları söyledi:

"Hepimiz biliyoruz devletin bütün bürokrasisi, Kaymakamları, Valileri, kayyumları, korucuları her türlü yöntemi kullanarak adeta özellikle kırsal kesim üzerinde yoğun baskı kurdular. Buna rağmen ortaya çıkan sonuç bellidir. Özellikle Kürdistan'da çıkan sonuç, bir kırmızı karttır. Halkın yaşananları, kayyumları, vekillerin tutuklu olmasını kabul etmediğinin göstergesidir. Gerçekten halkımız bu konuda duyarlılığını ortaya koymuştur. Bize karşı yapılan tüm hukuksuzluğu kabul etmediğinin ifadesi olarak görülmelidir."

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Türkiye'den AGİT'e çok sert tepki!Türkiye'den AGİT'e çok sert tepki!Dışişleri Bakanlığı, AGİT ve AKPM'nin raporuna yönelik, "Halk oylamasının uluslararası standartların gerisinde kaldığı gibi bir yorum kabul edilemez." ifadesini kullandı.
Erdoğan AGİT'e cevabını verdiErdoğan AGİT'e cevabını verdiCumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlğı Külliyesi'ndeki halkla buluşma programında konuşma yaptı, referanduma şaibe katmak isteyen AGİT'e çok sert tepki gösterdi.
O savcı yakalandı!O savcı yakalandı!MİT'e ait tırı durdurarak arama yapmak isteyen ve itiraz eden MİT görevlilerini tehdit ettiği iddiasıyla hakkında yakalama kararı bulunan eski savcı Yaşar Kavalcıoğlu, yakalandı.
Trump Erdoğan'ı aradıTrump Erdoğan'ı aradıABD Başkanı Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayarak tebrik etti.
Erdoğan'dan AB'ye: Sözünüzü derhal tutunErdoğan'dan AB'ye: Sözünüzü derhal tutunCumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki dev buluşmada konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Birliği'ne en sert mesajı verdi: Sözünüzü derhal tutun, yoksa sonuçlarına katlanacaksınız
MGK'dan OHAL kararı!MGK'dan OHAL kararı!Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sona erdi. Toplantıda OHAL'in uzatılması yönünde tavsiye kararı alındı.
  • Bahçeli'yi Hayır'la şaşırtan iki Osmaniye ilçesi17 Nisan 2017 Pazartesi 19:05
  • Ahmet Türk: HDP'den AKP'ye kayma yok ama...17 Nisan 2017 Pazartesi 18:40
  • Almanya'daki sandıklarda 'evet' ambargosu17 Nisan 2017 Pazartesi 18:05
  • Denize dökmekle tehdit eden Hüsnü Bozkurt nerede?17 Nisan 2017 Pazartesi 17:40
  • Yenilgiyi kabul edemeyen Emre Kınay YSK'ya saldırdı17 Nisan 2017 Pazartesi 16:25
  • Garaj inşaatı çöktü! Ölü ve yaralılar var...17 Nisan 2017 Pazartesi 16:17
  • Rekor kırılan ilde şükür namazı!17 Nisan 2017 Pazartesi 16:00
  • Son bir haftada 15 terörist etkisiz hale getirildi17 Nisan 2017 Pazartesi 15:35
  • Skandal paylaşım sonrası flaş gelişme!17 Nisan 2017 Pazartesi 15:18
  • Referandumda dikkatlerden kaçmayan detay17 Nisan 2017 Pazartesi 15:12
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri