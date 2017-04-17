Bahçeli'yi Hayır'la şaşırtan iki Osmaniye ilçesi

Türkiye referandum tercihini yaptı. % 51.4 Evet, % 48.6 hayır oyu çıktı. Referendumda AK Parti ile birlikte Evet'in öncüsü durumunda olan MHP'de lider Devlet Bahçeli'nin memleketi Osmaniye'de seçmenin tercihi evet oldu. Osmaniye % 57.84 Evet, % 42.16 hayır dedi. Genelde bu sonuçlar çıkarken iki ilçede hayır oyu önde çıktı...
SUMBAS VE TOPRAKKALE HAYIR DEDİ
Referandumda Osmaniye'nin 5 ilçesi evet derken Sumbas ve Toprakkale hayır tercihini kullandı. Sumbas'da oy oranı % 48.71 Evet, % 51.29 hayır oyu çıktı. Toprakkale'de ise Hayır oyu % 51.78 çıkarken evet % 48.22'de kaldı.