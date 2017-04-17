18 Nisan 2017 Salı21 Recep 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “Resûl’üm de ki: “Ey insanlar! Şüphesiz ben, Allah’ın hepinize gönderdiği Peygamber’iyim. O Allah ki, yer ve göklerin hükümranlığı O’nundur. O’ndan başka hiçbir ilâh yoktur. O, diriltir ve öldürür. Şu hâlde Allah’a bir de O’na ve sözlerine inanan Resûl’üne, o ümmî (okuması yazması olmayan) Peygamber’e iman edin ve ona uyun ki doğru yolu bulasınız.” (A’râf, 7/158)
  • "Kim kötü ve çirkin bir iş görürse onu eliyle düzeltsin; eğer buna gücü yetmiyorsa diliyle düzeltsin; buna da gücü yetmezse, kalben karşı koysun. Bu da imanın en zayıf derecesidir." (Müslim, "Îmân", 78; Ebû Dâvûd, "Salât", 248)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 04:40Güneş 06:14Öğle 13:11İkindi 16:53Akşam 19:54Yatsı 21:21
    • 11°C Adana
    • 9°C Adıyaman
    • 8°C Afyon
    • 3°C Ağrı
    • 9°C Amasya
    • 11°C Ankara
    • 15°C Antalya
    • 14°C Artvin
    • 12°C Aydın
    • 13°C Balıkesir
  • BIST: 90.654 0.66
  • Altın: 152,823 -1.03
  • Dolar: 3,6693 -0.43
  • Euro: 3,9091 -0.17

Türkiye'nin aynası 5 il

»
Türkiye'nin aynası 5 il
Türkiye, 16 Nisan referandumu için sandığa akın etti. Sandıktan yüzde 51,4 oranında 'evet' çıktı.
Türkiye'nin aynası 5 il Türkiye'nin aynası 5 il Türkiye'nin aynası 5 il

Millet, yeni yönetim sistemiyle bir değişim ve dönüşümü tercih etti. Koalisyonlar ve vesayetler dönemini kapatan 16 Nisan ülkemiz için de bir dönüm noktası olarak ülke tarihindeki yerini aldı.

Seçim sonuçlarından milyonlarca vatandaşın dikkatini çeken detaylar sandıkların açılmasıyla birlikte ortaya çıktı. Seçim sonuçlarına en yakın 5 il ise en net göstergelerden biri oldu...

İşte seçim sonuçlarına yakın sonuç veren 5 il:

Burdur: Sonuçlara 0,3 puan yaklaştı

Burdur, Türkiye geneli seçim sonuçlarına en yakın oy oranlarına ulaşan kent oldu. Elde edilen ilk verilere göre Burdur'da 81 bin 451 evet tercihi ile 51,7 sonucuna ulaşıldı. Burdur'un 11 ilçesinden 7'sinden 'evet' sonucu çıktı.

Kars: Yine adından söz ettirdi

Türkiye tarihinin tanıklık ettiği son seçimlerde sandıktan farklı eğilimlerde sonuçlar çıkaran Kars, bu kez de sonuca en çok yaklaşan ikinci kent oldu. Kars'ın 2 yıl içindeki 4 seçimde sandıklarından hem MHP ve HDP hem Erdoğan hem de AK Parti çıkmıştı. 16 Nisan oranları ise Kars yüzde 51 'evet' oldu. 70 bin 920 seçmenin 'evet' dediği tespit edildi.

Muş: Ters köşe yaptı

Muş, seçim sonuçlarına en çok yaklaşan 3'üncü kent oldu. 1 Kasım seçimlerinde HDP'nin oy oranı yüzde 60,6 çıkarken, AK Parti yüzde 34,5'te kalmıştı. 16 Nisan'da ise sandıktan farklı bir sonuç çıktığı gözlendi. Resmi olmayan sonuçlara göre Muş, 87 bin 314 tercihle 50,6 oranlarında 'evet' verdi. Kentteki Merkez ve Hasköy ilçesi dışındaki 4 ilçe ise 'hayır' dedi.

Kırşehir: Fark 10 binden az

Kırşehir'de seçim sonuçları en son sandıklara kadar kafa kafaya geldi. Tüm sandıkların açılmasıyla birlikte sandıktan 'evet' çıktığı görüldü. Kırşehir, 53,3 puanında 72 bin 363 'evet' oyu kullandı. Kentteki 7 ilçeden 5'inin 'evet' dedi bildirildi. 'Evet' ile 'Hayır' arasındaki oy farkının ise 8 bin 843 olduğu görüldü.

Amasya: 100 bini aştı

Amasya'nın sonuçları da Türkiye geneline yakın kentlerden biri oldu. Amasya'da 121 bin 360 'evet' tercihi sandıktan çıkarken, oy oranının 56,3 olduğu tespit edildi. Kentteki 7 ilçeden sadece 2'sinde 'hayır' puanı önde çıktı.

İstanbul: 3 ilçe sonuca yaklaştı

İstanbul, son seçimlerin aksine farklı bir oranla 16 Nisan referandumuna yön verdi. 4 milyon 479 bin 272 'evet' tercihine karşı 4 milyon 728 bin 318 oranında 'hayır' çıktığı görüldü. 39 ilçenin 21'inde 'evet' önde çıkarken, Türkiye geneli sonuçlara en çok yaklaşan üç ilçe dikkati çekti. Fatih'ten 51,4, Şile'den 51,4, Sancaktepe'den 51,7 oranlarında 'evet' çıktığı bildirildi.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Türkiye'den AGİT'e çok sert tepki!Türkiye'den AGİT'e çok sert tepki!Dışişleri Bakanlığı, AGİT ve AKPM'nin raporuna yönelik, "Halk oylamasının uluslararası standartların gerisinde kaldığı gibi bir yorum kabul edilemez." ifadesini kullandı.
Erdoğan AGİT'e cevabını verdiErdoğan AGİT'e cevabını verdiCumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlğı Külliyesi'ndeki halkla buluşma programında konuşma yaptı, referanduma şaibe katmak isteyen AGİT'e çok sert tepki gösterdi.
O savcı yakalandı!O savcı yakalandı!MİT'e ait tırı durdurarak arama yapmak isteyen ve itiraz eden MİT görevlilerini tehdit ettiği iddiasıyla hakkında yakalama kararı bulunan eski savcı Yaşar Kavalcıoğlu, yakalandı.
Trump Erdoğan'ı aradıTrump Erdoğan'ı aradıABD Başkanı Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayarak tebrik etti.
Erdoğan'dan AB'ye: Sözünüzü derhal tutunErdoğan'dan AB'ye: Sözünüzü derhal tutunCumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki dev buluşmada konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Birliği'ne en sert mesajı verdi: Sözünüzü derhal tutun, yoksa sonuçlarına katlanacaksınız
MGK'dan OHAL kararı!MGK'dan OHAL kararı!Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sona erdi. Toplantıda OHAL'in uzatılması yönünde tavsiye kararı alındı.
  • Bahçeli'yi Hayır'la şaşırtan iki Osmaniye ilçesi17 Nisan 2017 Pazartesi 19:05
  • Ahmet Türk: HDP'den AKP'ye kayma yok ama...17 Nisan 2017 Pazartesi 18:40
  • Almanya'daki sandıklarda 'evet' ambargosu17 Nisan 2017 Pazartesi 18:05
  • Denize dökmekle tehdit eden Hüsnü Bozkurt nerede?17 Nisan 2017 Pazartesi 17:40
  • Yenilgiyi kabul edemeyen Emre Kınay YSK'ya saldırdı17 Nisan 2017 Pazartesi 16:25
  • Garaj inşaatı çöktü! Ölü ve yaralılar var...17 Nisan 2017 Pazartesi 16:17
  • Rekor kırılan ilde şükür namazı!17 Nisan 2017 Pazartesi 16:00
  • Son bir haftada 15 terörist etkisiz hale getirildi17 Nisan 2017 Pazartesi 15:35
  • Skandal paylaşım sonrası flaş gelişme!17 Nisan 2017 Pazartesi 15:18
  • Referandumda dikkatlerden kaçmayan detay17 Nisan 2017 Pazartesi 15:12
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri