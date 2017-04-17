Türkiye'nin aynası 5 il

Millet, yeni yönetim sistemiyle bir değişim ve dönüşümü tercih etti. Koalisyonlar ve vesayetler dönemini kapatan 16 Nisan ülkemiz için de bir dönüm noktası olarak ülke tarihindeki yerini aldı.

Seçim sonuçlarından milyonlarca vatandaşın dikkatini çeken detaylar sandıkların açılmasıyla birlikte ortaya çıktı. Seçim sonuçlarına en yakın 5 il ise en net göstergelerden biri oldu...

İşte seçim sonuçlarına yakın sonuç veren 5 il:

Burdur: Sonuçlara 0,3 puan yaklaştı

Burdur, Türkiye geneli seçim sonuçlarına en yakın oy oranlarına ulaşan kent oldu. Elde edilen ilk verilere göre Burdur'da 81 bin 451 evet tercihi ile 51,7 sonucuna ulaşıldı. Burdur'un 11 ilçesinden 7'sinden 'evet' sonucu çıktı.

Kars: Yine adından söz ettirdi

Türkiye tarihinin tanıklık ettiği son seçimlerde sandıktan farklı eğilimlerde sonuçlar çıkaran Kars, bu kez de sonuca en çok yaklaşan ikinci kent oldu. Kars'ın 2 yıl içindeki 4 seçimde sandıklarından hem MHP ve HDP hem Erdoğan hem de AK Parti çıkmıştı. 16 Nisan oranları ise Kars yüzde 51 'evet' oldu. 70 bin 920 seçmenin 'evet' dediği tespit edildi.

Muş: Ters köşe yaptı

Muş, seçim sonuçlarına en çok yaklaşan 3'üncü kent oldu. 1 Kasım seçimlerinde HDP'nin oy oranı yüzde 60,6 çıkarken, AK Parti yüzde 34,5'te kalmıştı. 16 Nisan'da ise sandıktan farklı bir sonuç çıktığı gözlendi. Resmi olmayan sonuçlara göre Muş, 87 bin 314 tercihle 50,6 oranlarında 'evet' verdi. Kentteki Merkez ve Hasköy ilçesi dışındaki 4 ilçe ise 'hayır' dedi.

Kırşehir: Fark 10 binden az

Kırşehir'de seçim sonuçları en son sandıklara kadar kafa kafaya geldi. Tüm sandıkların açılmasıyla birlikte sandıktan 'evet' çıktığı görüldü. Kırşehir, 53,3 puanında 72 bin 363 'evet' oyu kullandı. Kentteki 7 ilçeden 5'inin 'evet' dedi bildirildi. 'Evet' ile 'Hayır' arasındaki oy farkının ise 8 bin 843 olduğu görüldü.

Amasya: 100 bini aştı

Amasya'nın sonuçları da Türkiye geneline yakın kentlerden biri oldu. Amasya'da 121 bin 360 'evet' tercihi sandıktan çıkarken, oy oranının 56,3 olduğu tespit edildi. Kentteki 7 ilçeden sadece 2'sinde 'hayır' puanı önde çıktı.

İstanbul: 3 ilçe sonuca yaklaştı

İstanbul, son seçimlerin aksine farklı bir oranla 16 Nisan referandumuna yön verdi. 4 milyon 479 bin 272 'evet' tercihine karşı 4 milyon 728 bin 318 oranında 'hayır' çıktığı görüldü. 39 ilçenin 21'inde 'evet' önde çıkarken, Türkiye geneli sonuçlara en çok yaklaşan üç ilçe dikkati çekti. Fatih'ten 51,4, Şile'den 51,4, Sancaktepe'den 51,7 oranlarında 'evet' çıktığı bildirildi.