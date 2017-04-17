18 Nisan 2017 Salı21 Recep 1438
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  • “Resûl’üm de ki: “Ey insanlar! Şüphesiz ben, Allah’ın hepinize gönderdiği Peygamber’iyim. O Allah ki, yer ve göklerin hükümranlığı O’nundur. O’ndan başka hiçbir ilâh yoktur. O, diriltir ve öldürür. Şu hâlde Allah’a bir de O’na ve sözlerine inanan Resûl’üne, o ümmî (okuması yazması olmayan) Peygamber’e iman edin ve ona uyun ki doğru yolu bulasınız.” (A’râf, 7/158)
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Merkez Bankası'ndan flaş dolar tahmini!

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Merkez Bankası'ndan flaş dolar tahmini!
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın nisan ayı beklenti anketinde yıl sonu dolar/TL tahmini 3.8352'ye geriledi.
Merkez Bankası'ndan flaş dolar tahmini! Merkez Bankası'ndan flaş dolar tahmini! Merkez Bankası'ndan flaş dolar tahmini!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) “Nisan ayı Beklenti Anketi” yayınlandı.

TCMB anketinden çıkan sonuçlara göre yıl sonu Dolar/TL  tahmini 3.8352 oldu. Mart ayı anketine göre kurdaki yıl sonu tahmini 3.8495 seviyesinde bulunuyordu.

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