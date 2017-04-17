Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) “Nisan ayı Beklenti Anketi” yayınlandı.
TCMB anketinden çıkan sonuçlara göre yıl sonu Dolar/TL tahmini 3.8352 oldu. Mart ayı anketine göre kurdaki yıl sonu tahmini 3.8495 seviyesinde bulunuyordu.
18 Nisan 2017 Salı21 Recep 1438
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Merkez Bankası'ndan flaş dolar tahmini!
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) “Nisan ayı Beklenti Anketi” yayınlandı.
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