MGK toplantısı sonrası yayımlanan bildiride, "Yurt bütününde uygulanan olağanüstü hal değerlendirilmiş, demokrasimizin, hukuk devleti ilkesinin ve vatandaşlarımızın hak ve özgürlüklerinin korunmasına yönelik tedbirlerin devamlılığını sağlamak üzere olağanüstü halin uzatılması tavsiyesinde bulunulması kararlaştırılmıştır" denildi.
18 Nisan 2017 Salı21 Recep 1438
- Türkiye'den AGİT'e çok sert tepki!Erdoğan AGİT'e cevabını verdiO savcı yakalandı!Türkiye'ye küstah tehdit!ABD'den referandum açıklamasıTrump Erdoğan'ı aradıErdoğan'dan AB'ye: Sözünüzü derhal tutunMGK'dan OHAL kararı!Bahçeli'yi Hayır'la şaşırtan iki Osmaniye ilçesiAhmet Türk: HDP'den AKP'ye kayma yok ama...
- Bir Ayet
- Bir Hadis
- Namaz Vakitleri
- Hava Durumu
- “Resûl’üm de ki: “Ey insanlar! Şüphesiz ben, Allah’ın hepinize gönderdiği Peygamber’iyim. O Allah ki, yer ve göklerin hükümranlığı O’nundur. O’ndan başka hiçbir ilâh yoktur. O, diriltir ve öldürür. Şu hâlde Allah’a bir de O’na ve sözlerine inanan Resûl’üne, o ümmî (okuması yazması olmayan) Peygamber’e iman edin ve ona uyun ki doğru yolu bulasınız.” (A’râf, 7/158)
- "Kim kötü ve çirkin bir iş görürse onu eliyle düzeltsin; eğer buna gücü yetmiyorsa diliyle düzeltsin; buna da gücü yetmezse, kalben karşı koysun. Bu da imanın en zayıf derecesidir." (Müslim, "Îmân", 78; Ebû Dâvûd, "Salât", 248)
İmsak 04:40 Güneş 06:14 Öğle 13:11 İkindi 16:53 Akşam 19:54 Yatsı 21:21
- 11°C Adana
- 9°C Adıyaman
- 8°C Afyon
- 3°C Ağrı
- 9°C Amasya
- 11°C Ankara
- 15°C Antalya
- 14°C Artvin
- 12°C Aydın
- 13°C Balıkesir
- BIST: 90.654 0.66
- Altın: 152,823 -1.03
- Dolar: 3,6693 -0.43
- Euro: 3,9091 -0.17
MGK'dan OHAL kararı!
Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sona erdi. Toplantıda OHAL'in uzatılması yönünde tavsiye kararı alındı.
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Türkiye'den AGİT'e çok sert tepki!Dışişleri Bakanlığı, AGİT ve AKPM'nin raporuna yönelik, "Halk oylamasının uluslararası standartların gerisinde kaldığı gibi bir yorum kabul edilemez." ifadesini kullandı.
Erdoğan AGİT'e cevabını verdiCumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlğı Külliyesi'ndeki halkla buluşma programında konuşma yaptı, referanduma şaibe katmak isteyen AGİT'e çok sert tepki gösterdi.
O savcı yakalandı!MİT'e ait tırı durdurarak arama yapmak isteyen ve itiraz eden MİT görevlilerini tehdit ettiği iddiasıyla hakkında yakalama kararı bulunan eski savcı Yaşar Kavalcıoğlu, yakalandı.
Erdoğan'dan AB'ye: Sözünüzü derhal tutunCumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki dev buluşmada konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Birliği'ne en sert mesajı verdi: Sözünüzü derhal tutun, yoksa sonuçlarına katlanacaksınız
- YAŞAM
- SİYASET
- DÜNYA
- EKONOMİ
- İbrahim Tatlıses oyunu kullandı
- Tansu Çiller oyunu kullandı
- Fikri Işık oyunu kullandı
- Mehmet Şimşek oyunu kullandı
- Adalet Bakanı Bozdağ oyunu kullandı
- Bingöl'de sokağa çıkma yasağı
- Bakan Çavuşoğlu oyunu kullandı
- İçişleri Bakanı Soylu, oyunu kullandı!
- Bu mahallede oy verme işlemi 12 dakika sürdü!
- Aydın Doğan ve eşi Selma Işıl Doğan oyunu kullandı
- Seçim yasakları başladı
- Mitingte kalp krizi geçiren vatandaş öldü
Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.