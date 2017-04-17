Erdoğan'dan AB'ye: Sözünüzü derhal tutun

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki dev buluşmada konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Birliği'ne en sert mesajı verdi: Sözünüzü derhal tutun, yoksa sonuçlarına katlanacaksınız

Cumhurbaşkanlığı Külliyesinin önünde toplanan vatandaşlara hitap eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği'nden verdiği sözü derhal tutmasını istedi.

Erdoğan, aksi halde AB'nin bunun sonuçlarına katlanacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle konuştu:

DERHAL SÖZÜNÜZÜ TUTUN

Ya Türkiye'ye verdikleri sözleri derhal tutacaklar, ya da sonuçlarına katlanacaklar. Gerekirse bir referandum da AB için yaparız. Bakın İngiltere çıktı.

FIRAT KALKANI SON DEĞİL, İLK OPERASYONUMUZDUR

Bölgede paralı asker gibi kullandıkları teröristlerle Türkiye'yi dize getireceklerini sananlar, yanıldıklarını çok yakında görecekler. Fırat Kalkanı bizim son değil, ilk operasyonumuzdur.

Terör örgütlerinin kökünü kurutmak için nereye ne kadar operasyon yapmak gerekiyorsa, hepsini yapmakta kararlıyız.

Önümüzdeki dönem, somut icraatlara gireceğimiz bir dönem olacaktır.