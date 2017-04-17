Erdoğan AGİT'e cevabını verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:

"EVET" DE DESE, "HAYIR" DA DESE SANDIĞA GİDEN VATANDAŞLARIMA TEŞEKKÜR EDİYORUM

25 milyon 200 bine yakın vatandaşımızın tercihiyle anayasa değişikliği kabul edilmiştir. Dolayısıyla artık bu konuyla ilgili tüm tartışmalar bitmiştir. Türkiye tarihinin en büyük oy sayısıyla kabul edilen anayasa değişikliğiyle gelen yenilikler artık tüm milletimizin hizmetindedir. Bundan sonra yönümüzü hep birlikte geleceğe çevirme zamanıdır.

Evet de dese, hayır da dese sandık başına gidip tercihini ortaya koyan vatandaşlarıma şükranlarımı sunuyorum.

Evet diyenlere, geleceğimiz için kritik bir önemde gördüğüm bu değişikliğe onay verdikleri için teşekkür ediyorum.

TÜM TARTIŞMALAR BİTMİŞTİR

Anayasayla ilgili tüm tartışmalar bitmiştir. Bizim için asıl olan milli iradenin ne yönde tezahür ettiğidir.

Milletimiz yeni bir yönetim sistemine geçmiş oldu. Hükümet kurma kavgaları sona erdi.

Üye sayısı 600'e çıkan Meclis kanun çıkarma görevini daha güçlü ifa edecek.

BİR REFERANDUM DA İDAM İÇİN OLABİLİR

İdam parlamentodan geçip benim önüme gelirse onaylarım. Olmazsa bir referandum da onun için yaparız.

AGİT'E TEPKİ: SÜR EŞEĞİNİ NİĞDE'YE

AGİT diye bir örgüt var Avrupa'da. Şimdi bunlar kendilerine göre bir rapor hazırlıyorlar, 'Türkiye'deki seçimler şöyle olmuş böyle olmuş.' Önce haddinizi bilin haddinizi. Sizin hazırlayacağınız o siyasi içerikli raporları, biz ne görürüz ne duyarız ne biliriz. Biz yolumuza devam ederiz. Onu siz külahımıza anlatın. Türkiye, Batı'da görülmeyen en demokratik seçimleri gerçekleştirmiştir.

Sizler Türkiye'nin bakanlarını büyükelçiliklere sokmazken, burada laf söyleyemezsiniz. Artık sür eşeğini Niğde'ye. Niğdeli kardeşlerim bu sözün ne anlama geldiğini iyi bilir.

Milletimizin bize işaret ettiği yol budur. Ülkemizin kaybedecek bir dakikası bile yoktur.