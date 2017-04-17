18 Nisan 2017 Salı21 Recep 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “Resûl’üm de ki: “Ey insanlar! Şüphesiz ben, Allah’ın hepinize gönderdiği Peygamber’iyim. O Allah ki, yer ve göklerin hükümranlığı O’nundur. O’ndan başka hiçbir ilâh yoktur. O, diriltir ve öldürür. Şu hâlde Allah’a bir de O’na ve sözlerine inanan Resûl’üne, o ümmî (okuması yazması olmayan) Peygamber’e iman edin ve ona uyun ki doğru yolu bulasınız.” (A’râf, 7/158)
  • "Kim kötü ve çirkin bir iş görürse onu eliyle düzeltsin; eğer buna gücü yetmiyorsa diliyle düzeltsin; buna da gücü yetmezse, kalben karşı koysun. Bu da imanın en zayıf derecesidir." (Müslim, "Îmân", 78; Ebû Dâvûd, "Salât", 248)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 04:40Güneş 06:14Öğle 13:11İkindi 16:53Akşam 19:54Yatsı 21:21
    • 11°C Adana
    • 9°C Adıyaman
    • 8°C Afyon
    • 3°C Ağrı
    • 9°C Amasya
    • 11°C Ankara
    • 15°C Antalya
    • 14°C Artvin
    • 12°C Aydın
    • 13°C Balıkesir
  • BIST: 90.654 0.66
  • Altın: 152,823 -1.03
  • Dolar: 3,6693 -0.43
  • Euro: 3,9091 -0.17

Erdoğan AGİT'e cevabını verdi

»
Erdoğan AGİT'e cevabını verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlğı Külliyesi'ndeki halkla buluşma programında konuşma yaptı, referanduma şaibe katmak isteyen AGİT'e çok sert tepki gösterdi.
Erdoğan AGİT'e cevabını verdi Erdoğan AGİT'e cevabını verdi Erdoğan AGİT'e cevabını verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:

"EVET" DE DESE, "HAYIR" DA DESE SANDIĞA GİDEN VATANDAŞLARIMA TEŞEKKÜR EDİYORUM

25 milyon 200 bine yakın vatandaşımızın tercihiyle anayasa değişikliği kabul edilmiştir. Dolayısıyla artık bu konuyla ilgili tüm tartışmalar bitmiştir. Türkiye tarihinin en büyük oy sayısıyla kabul edilen anayasa değişikliğiyle gelen yenilikler artık tüm milletimizin hizmetindedir. Bundan sonra yönümüzü hep birlikte geleceğe çevirme zamanıdır.

Evet de dese, hayır da dese sandık başına gidip tercihini ortaya koyan vatandaşlarıma şükranlarımı sunuyorum.

Evet diyenlere, geleceğimiz için kritik bir önemde gördüğüm bu değişikliğe onay verdikleri için teşekkür ediyorum.

TÜM TARTIŞMALAR BİTMİŞTİR

Anayasayla ilgili tüm tartışmalar bitmiştir. Bizim için asıl olan milli iradenin ne yönde tezahür ettiğidir.

Milletimiz yeni bir yönetim sistemine geçmiş oldu. Hükümet kurma kavgaları sona erdi.

Üye sayısı 600'e çıkan Meclis kanun çıkarma görevini daha güçlü ifa edecek.

BİR REFERANDUM DA İDAM İÇİN OLABİLİR

İdam parlamentodan geçip benim önüme gelirse onaylarım. Olmazsa bir referandum da onun için yaparız.

AGİT'E TEPKİ: SÜR EŞEĞİNİ NİĞDE'YE

AGİT diye bir örgüt var Avrupa'da. Şimdi bunlar kendilerine göre bir rapor hazırlıyorlar, 'Türkiye'deki seçimler şöyle olmuş böyle olmuş.' Önce haddinizi bilin haddinizi. Sizin hazırlayacağınız o siyasi içerikli raporları, biz ne görürüz ne duyarız ne biliriz. Biz yolumuza devam ederiz. Onu siz külahımıza anlatın. Türkiye, Batı'da görülmeyen en demokratik seçimleri gerçekleştirmiştir.

Sizler Türkiye'nin bakanlarını büyükelçiliklere sokmazken, burada laf söyleyemezsiniz. Artık sür eşeğini Niğde'ye. Niğdeli kardeşlerim bu sözün ne anlama geldiğini iyi bilir.

Milletimizin bize işaret ettiği yol budur. Ülkemizin kaybedecek bir dakikası bile yoktur.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Türkiye'den AGİT'e çok sert tepki!Türkiye'den AGİT'e çok sert tepki!Dışişleri Bakanlığı, AGİT ve AKPM'nin raporuna yönelik, "Halk oylamasının uluslararası standartların gerisinde kaldığı gibi bir yorum kabul edilemez." ifadesini kullandı.
Erdoğan AGİT'e cevabını verdiErdoğan AGİT'e cevabını verdiCumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlğı Külliyesi'ndeki halkla buluşma programında konuşma yaptı, referanduma şaibe katmak isteyen AGİT'e çok sert tepki gösterdi.
O savcı yakalandı!O savcı yakalandı!MİT'e ait tırı durdurarak arama yapmak isteyen ve itiraz eden MİT görevlilerini tehdit ettiği iddiasıyla hakkında yakalama kararı bulunan eski savcı Yaşar Kavalcıoğlu, yakalandı.
Trump Erdoğan'ı aradıTrump Erdoğan'ı aradıABD Başkanı Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayarak tebrik etti.
Erdoğan'dan AB'ye: Sözünüzü derhal tutunErdoğan'dan AB'ye: Sözünüzü derhal tutunCumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki dev buluşmada konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Birliği'ne en sert mesajı verdi: Sözünüzü derhal tutun, yoksa sonuçlarına katlanacaksınız
MGK'dan OHAL kararı!MGK'dan OHAL kararı!Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sona erdi. Toplantıda OHAL'in uzatılması yönünde tavsiye kararı alındı.
  • Bahçeli'yi Hayır'la şaşırtan iki Osmaniye ilçesi17 Nisan 2017 Pazartesi 19:05
  • Ahmet Türk: HDP'den AKP'ye kayma yok ama...17 Nisan 2017 Pazartesi 18:40
  • Almanya'daki sandıklarda 'evet' ambargosu17 Nisan 2017 Pazartesi 18:05
  • Denize dökmekle tehdit eden Hüsnü Bozkurt nerede?17 Nisan 2017 Pazartesi 17:40
  • Yenilgiyi kabul edemeyen Emre Kınay YSK'ya saldırdı17 Nisan 2017 Pazartesi 16:25
  • Garaj inşaatı çöktü! Ölü ve yaralılar var...17 Nisan 2017 Pazartesi 16:17
  • Rekor kırılan ilde şükür namazı!17 Nisan 2017 Pazartesi 16:00
  • Son bir haftada 15 terörist etkisiz hale getirildi17 Nisan 2017 Pazartesi 15:35
  • Skandal paylaşım sonrası flaş gelişme!17 Nisan 2017 Pazartesi 15:18
  • Referandumda dikkatlerden kaçmayan detay17 Nisan 2017 Pazartesi 15:12
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri