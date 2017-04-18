18 Nisan 2017 Salı21 Recep 1438
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Devlet Bahçeli ateş püskürdü! Bre ahlaksız, bre kemiksiz...

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Devlet Bahçeli ateş püskürdü! Bre ahlaksız, bre kemiksiz...
Partisinin grup toplantısında konuşan MHP Lideri Devlet Bahçeli, referandum sonrası MHP'yi hedef alanlara çok sert sözlerle cevap verdi.
Devlet Bahçeli ateş püskürdü! Bre ahlaksız, bre kemiksiz... Devlet Bahçeli ateş püskürdü! Bre ahlaksız, bre kemiksiz... Devlet Bahçeli ateş püskürdü! Bre ahlaksız, bre kemiksiz...

İşte o konuşmadan satır başları:

"Türkiye son 60 yıllık tarihinde 6 defa referanduma gitmiştir. 7'ncisi de 16 Nisan'da yapılmıştır. 16 Nisan referandumu demokrasi hayatımızda bir milat, çok partili siyaset tarihimizde bir dönüm noktasıdır. Türk milleti iradesini göstermiş, yeni bir dönemin kapısını aralamıştır.  Milliyetçi Hareket başladığı bir işi yarım bırakmamış, verdiği sözün altında kalmamıştır. Bu ülke için ettiğimiz yeminler tutulmuştur. Bizde hile arayan 16 Nisan'da hüsrana uğramıştır.

VİCDANIMIZ RAHAT FİİLİ KARMAŞA SONA ERDİ

Bizde hile arayan tuzak araştıran komplo araması yapan kim varsa 16 Nisan'da hüsrana uğramıştır. MHP milleti için sorumluluk almış evet demiştir devleti için devreye girmiş evet kararını tüm engellemelere rağmen savunmuştur. Vicdanımız rahat. Artık sistem tartışmaları son bulmuştur. Fiili karmaşa sona ermiştir.

PKK HAP YUTTU, HDP DAĞILDI, FETÖ YERLE BİR OLDU

2017 referandumunun kesin olmayan sonuçlarına göre Türkiye'nin ayağındaki prangalar sökülüp atılmış milli dayanışma ruhu ön plana çıkmıştır.Sandıktan evet tercihinin çıkması için yoğun emek ve mesai harcayan Sayın Cumhurbaşkanına Başbakana Adalet ve Kalkınma Partisi'ne gönül vermiş kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Kazanan Türk milletidir. Kazanan Türkiye'dir. Kazançlı çıkan bayraktır devlettir vatandır. Kaybedenler kulübü ise karışık kalabalık ve karmaşıktır. 16 Nisan'da FETÖ yerle bir olmuştur PKK hapı yutmuştur HDP dağılmıştır. CHP ise yine baltayı taşa vurmuştur.Bir ara bıyık altından gülenler 16 Nisan'da silinip gittiler. Haçlı artıkları var ya onlar hepten tümden duvara tosladılar bozguna uğradılar.

ÇIKAN SONUÇ MEŞRUDUR

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi milli iradeden onay almıştır. Sistem tartışmaları tedavülden kalkmıştır. 16 Nisan'da seçim yapılmamış partiler oylanmamıştır. Yapılan sadece planlanan halk oylamasının icrasıdır. Bir kaşık suda fırtına koparıp 16 Nisan'ı hazmedemeyenler karanlık çevrelerdir. Kriz tetikçileri hemen hareket geçmişlerdir. Halk oylamasında yüzde 50+1'e ulaşan tercih meşrudur. Bunu dünyada örnekleri pek çoktur. Kaos lobisi ar damarı çatlamışcasına faaliyettedir.

KİŞİLİKSİZ PROVOKATÖRLER MHP'Yİ HEDEF ALDI

Bildik ve tanıdık simalar kargaşaya çanak tutmaktadır. 16 Nisan'da millet tarafından boğulduklarından haberleri yoktur. 16 Nisan akşamı, sandıkların açılıp sonuçların açıklanmasıyla birlikte, bir kısım kimliksiz, kişiliksiz provokatör MHP'yi hedef almıştır. Utanmasalar, 81 ilde kurulan tüm sandıklara hangi partiden oy geldiğini anlatmaya çalışacaklardı. Allahtan bu kadar alçalmayı başaramadılar. Yine de bulanık suda balık avlamak için küflü oltalarını salladılar. 

BRE AHLAKSIZ... BRE KEMİKSİZ...

16 Nisan akşamı sonuçların gelmesiyle beraber bir kısım köksüz kimliksiz gazeteci yorumcu kılıklı provokatör MHP'yi hedef almıştır. O tarihi akşamda utanmasalar fren tutmasalar 81 ilde kurulan 167 bin 140 sandığa hangi partiden oy geldiğini ifadeye kalkacaklardır. 48 milyon 904 bin 182 geçerli oyun tek tek dökümünü yapacaktı. MHP'yi suçlama yarışına girdiler partimize gönül verenlerin yüzde 80'inin oy vermediğini ahlaksızca uydurdular. Zillet ve rezaletle anılacak bu şahsiyetsizler evet tercihinde bulunan vatandaşlarımızın hangi partiden olduğunu nereden çıkardılar? Milliyet gazetesinde köşesi bulunan bir ezik ve çürük 'Referandumun kaybedeni MHP. MHP'nin tabanının yüzde 80'i hayır oyu verdi' yazmış. Bre ahlaksız kemiksiz... Kafa var almıyor sanırsınız bidon. Bu ve benzeri gazetecilerin ya zekaları kurumuş ya da iradeleri körleşmiştir.

YSK'YA AÇIK ÇAĞRI

Açık çağrımdır YSK acilen bir çalışma yapmalıdır imkan varsa evet ya da hayır tercihlerinin hangi partilere ait olduğunu ölçen mekanizma bulunuyorsa kurulan tüm sandıklarda tercihi evet olan MHP'li seçmenlerin sayısı ortaya çıkarılmalıdır.

MHP'YE SALDIRANLAR O ALÇAKLAR

FETÖ'yü hesaba katan yoktur, kripto damarı gören yoktur, MHP'ye yüklenilmektedir. Pensilvanyalı hainle kimin hatıra fotoğrafı varsa, kimler bir zamanlar yanak yanağa ise şimdi de MHP'ye saldıranlar o alçaklardır. Bunların maskeleri kimseyi aldatmamalıdır. Hale aidiyetleri belirgindir. Bunların gözleri Pensilvanya'da, ederleri 1 dolardır. Bunlar Evet kararının sandıktan çıkmasından sonra çılgına dönmüşlerdir. Kalan son nefesleriyle MHP'yi taşa tutmuşlardır. İftira ve ithamlarında çırpına çırpına perişan olacaklardır. Aziz dava arkadaşlarımın büyük bir çoğunluğu Türkiye için Evet demiştir. FETÖ için PKK için Hayır diyenler bunu anlayamaz. Bu korkak ve işbirlikçilerin korkusu büyüyen milli birlik şuurudur. İplerini tutan efendileri de aynı akıbete mecbur kalacaktır.

AGİT RAPORUNA TEPKİ:

16 Nisan aynı zamanda olgunluk imtihanıdır. Türkiye'de yeni bir dönem başlamıştır. Ülkemizde hükümet sistemi 16 Nisan itibariyle değişmiştir. AGİT'in açıklamaları, 16 Nisan'da alınan sonuca yönelik kuşkulu tavrın geldiği noktayı özetlemektedir. Batı 16 Nisan'dan sonra da milli iradeyle hesaplaşmak için her fırsatı kullanacaktır. Yanlış hesap varsa, Türk milletinin azametiyle karşılaşcaktır. Bir başka tartışma da YSK'yı hedef almaktadır. Mühürsüz pusulalar konusunda YSK gerekli açıklamaları yapmıştır.

KABUL ETSELER DE, ETMESELER DE...

Sandıktan sonuç alamayanlar şanslarını masabaşında denemektedir. Demokrasiden umudu kesenler sokağa oynamaktadır. Türk milleti bunlara pabuç bırakmaz. Paralı askerleri asla affetmez. Kabul etseler de etmeseler de 16 Nisan'da milletimiz Evet demiştir. Fiili durum bitti mi, bitti, sistem değişti mi, değişti. O zaman mesele bitmiş, ülkemizin önü açılmıştır. Güveler elbiseyi nasıl kemiriyorsa, kıskançlık da bu Hayır kumpanyasında toplananları yiyip bitirecektir.

TBMM ÜZERİNE DÜŞEN HER ŞEYİ YAPACAK

Egemenliğin sahibi aziz milletimiz son sözün de sahibidir. Millet ne derse, boynumuz kıldan incedir. Türk milleti rotayı çizmiş, defteri kapatmıştır. Bu hepimiz için bir demokrasi dersidir. Bu dersten çakanlar ise yok hükmündedir ve hiç de olmayacaktır. 16 Nisan'dan sonra yeni sistemin işlerlik kazanması 2019'da yapılacak seçimlerden sonra olacaktır. MHP, önümüzdeki yeni dönemde TBMM'de üzerine düşen her şeyi yapacaktır. Uyum yasaları konusunda sorumluluğumuzu samimiyetle yerine getireceğiz. Bundan sonra omuzlarımızdaki yük daha da ağırlaşacaktır. "

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