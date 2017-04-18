Simeone'nin istediği Beşiktaşlı! Arda'yı geçecek

Süper Lig'de üçüncü yıldıza giden, UEFA Avrupa Ligi'nde göz kamaştıran bir performans gösteren Beşiktaş'ın kaptanı Oğuzhan Özyakup, İspanyolların yakın markajında...

Galatasaray'dan Arda Turan'ı 12 milyon euroya alıp, 41 milyon euroya dünya devi Barcelona'ya satan Atletico Madrid, bu kez 24 yaşındaki oyuncu için Siyah-beyazlılar'ın kapısını aşındırıyor.

SİMEONA ÇOK İSTİYOR

Uzun süredir Oğuzhan'ı takip ettiren Teknik Direktör Diego Simeone'nin milli oyuncunun alınması için yönetime rapor verdiği bildirildi. İspanyol yönetimi de Arjantinli teknik adamın isteği doğrultusunda Beşiktaş'la görüştü.

15 MİLYON EURO'YU GÖZDEN ÇIKARDILAR

Siyah-beyazlı yönetim ise "Şu anda lig yarışı devam ediyor. Oyuncumuzun konsantrasyonunu bozabilecek böyle bir pazarlığın içinde olmayız. Sezon sonu görüşelim." diyerek öneriyi erteledi.

Sezon sonu iki kulüp arasında Oğuzhan Özyakup için görüşmelerin yeniden başlaması ve para konusunda anlaşma sağlanırsa transferin sonuçlandırılması planlanıyor. İspanyol ekibi şu ana kadar Beşiktaş'al para konusunu konuşmadı. Ancak Atletico'nun milli oyuncu için 15 milyon euroyu gözden çıkardığı öğrenildi.

Oğuzhan, 15 milyon euroya verilmesi durumunda Arda Turan'ı geçerek (12 milyon euro) Türkiye'den yurtdışına satılan en pahalı futbolcu olacak.

AKŞAM