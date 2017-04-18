18 Nisan 2017 Salı21 Recep 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Şüphesiz gece ve gündüzün ardarda değişmesinde, Allah'ın göklerde ve yeryüzünde yarattığı şeylerde, Allah'a karşı gelmekten sakınan bir toplum için pek çok deliller vardır. Yûnus, 10/6
  • "Oruç, günahlardan koruyan bir kalkandır. Oruç tutmaya başladığınız zaman, oruçlu kimse kötü söz konuşmasın. Biri ona küfreder, yahut döver-söverse ben oruçluyum desin." (Buhâri, “Savm”, 9; Müslim, “Sıyâm”, 30)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 04:40Güneş 06:14Öğle 13:11İkindi 16:53Akşam 19:54Yatsı 21:21
    • 22°C Adana
    • 16°C Adıyaman
    • 13°C Afyon
    • 12°C Ağrı
    • 18°C Amasya
    • 11°C Ankara
    • 17°C Antalya
    • 20°C Artvin
    • 20°C Aydın
    • 13°C Balıkesir
  • BIST: 91.802 1.27
  • Altın: 152,287 -0.38
  • Dolar: 3,6829 0.37
  • Euro: 3,9379 0.74

Beşiktaş'ın 3 yıldızlı formaları hazır

»
Beşiktaş'ın 3 yıldızlı formaları hazır
Vodafone Arena Kartal Yuvası Mağaza Sorumlusu Murat Karahan, "Şampiyonluğa inancımız tam. 3 yıldızlı formalarımız hazır" dedi.
Beşiktaş'ın 3 yıldızlı formaları hazır Beşiktaş'ın 3 yıldızlı formaları hazır Beşiktaş'ın 3 yıldızlı formaları hazır

Vodafone Arena Kartal Yuvası Mağaza Sorumlusu Murat Karahan, Başkan Fikret Orman'ın açıkladığı yüzde 20'lik indirim ve 3 yıldızlı formalarla ilgili açıklamalarda bulundu. Karahan, özellikle Olympique Lyon maçının olduğu gün rekor satış beklediklerini ifade etti.
 
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman’ın cumartesi günü yaptığı basın toplantısında açıkladığı yüzde 20’lik indirim etkisini gösterdi. Kartal Yuvası Mağazaları’nda yapılacak olan forma alışverişlerinde, perşembe günü oynanacak olan Lyon karşılaşmasına kadar uygulanacak olan yüzde 20 indirim, satışlara yansıdı. 155 TL olan formalar 124 TL’ye indi ve Siyah-Beyazlı taraftarlar, sezon formalarına büyük ilgi gösterdi. 

"HER TÜRLÜ ÜRÜNE İLGİ VAR"

Taraftarların yalnızca formalara değil bütün ürünlere ilgi gösterdiğini ifade eden Murat Karahan, "Takımımızın geçen sezon ve bu sezon yakaladığı başarı satışları olumlu yönde etkiledi. Satışlarımız çok iyi gidiyor. Sağ olsunlar, her maç günü, normal günlerde ve maç öncesinde yoğun ilgi oluyor. Belli bir ürün de söyleyemiyorum çünkü, çorabından formasına, şortundan diğer ürünlere kadar her ürüne yoğun bir ilgi gösteriliyor. Taraftarlar varlıklarını bize yeterince gösteriyorlar. Çok daha iyi olacağını düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

"REKOR BEKLENTİMİZ VAR"

Yönetimin aldığı yüzde 20’lik indirimin satışlarda hemen hissedildiğini sözlerine ekleyen Karahan, "Avrupa’da ve ligde çok iyi giden bir Beşiktaş var ve doğal olarak bu da taraftarları heyecanlandırıyor. Perşembe günü maç başlayana kadar devam edecek olan bir kampanya var. Şu ana kadar olumlu bir tepki aldık. Hafta sonundan çıkmış olmamıza rağmen yoğunluk sürüyor. Perşembe gününe kadar 4 günlük süreçte iyi gideceğini tahmin ediyoruz. Maçın geç saatte olması da bizim için avantaj. Çok daha iyi rakamlara ulaşacağız ve o gün için bir rekor beklentimiz de söz konusu" diyerek taraftarların ilgisinden memnun kaldıklarını söyledi.

"QUARESMA VE TALISCA'YA BUYUK İLGİ"

Taraftarların en çok ilgi gösterdiği sorusuna net cevap vermenin çok zor olduğunu söyleyen Karahan "Aldığımız isim baskılarında bütün oyuncuların ismi var. Kalecisinden yedek oyuncusuna kadar herkesin ismi formalara yazdırılıyor. Ama özellikle 2 futbolcunun formaları çok fazla talep görüyor. Quaresma ve Talisca’ya çok talep var. Dediğim gibi bu isimlerin dışındaki futbolculara da ilgi çok büyük” şeklinde konuştu.

"3 YILDIZLI FORMALAR HAZIR"

Karahan, 3 yıldızlı formalarla ilgili olarak "3 yıldızlı formalarla ilgili hazırlıklar yapılmıştır. Ligin bitmesine az bir süre kaldı. Şampiyonluğa olan inancımız tam. Kuşkumuz yok. Formalarımız hazır. Taraftarlarımızın bu konudaki desteğini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Altaylı'dan çok konuşulacak sözlerAltaylı'dan çok konuşulacak sözlerFatih Altaylı, yaklaşan Galatasaray - Fenerbahçe derbisi ve sarı-kırmızılı yönetimi hakkında açıklamalar yaptı.
Chelsea Terry'i resmen açıkladıChelsea Terry'i resmen açıkladıChelsea, John Terry'nin sezon sonunda takımdan ayrılacağını açıkladı.
Premier Lig'e yükselen ilk takımPremier Lig'e yükselen ilk takımİngiltere Premier Lig biletini alan ilk takım resmen belli oldu! Brighton, 34 yıl sonra Premier Lig'de yer alma hakkı kazandı.
Albayrak'tan Tudor çıkışı! Kalamaz!Albayrak'tan Tudor çıkışı! Kalamaz!Abdürrahim Albayrak ve Fatih Altaylı Bloomberg TV'de yayınlanan Spor Saati programına konuk oldu.
Arsenal'i Mesut kurtardı!Arsenal'i Mesut kurtardı!Middlesbrough'yu deplasmanda 2-1 yenen Arsenal'in galibiyet golünü, Mesut Özil kaydetti
Galatasaray'da sürpriz Yasin Öztekin kararı!Galatasaray'da sürpriz Yasin Öztekin kararı!Galatasaray, Yasin Öztekin'e yeni sözleşme önermeye ve maaşına zam yapmaya hazırlanıyor.
  • Süper Lig devlerini birbirine düşüren transfer!18 Nisan 2017 Salı 11:10
  • Beşiktaş'ın 3 yıldızlı formaları hazır18 Nisan 2017 Salı 11:09
  • Ve Beşiktaş hukuken devreye girdi!18 Nisan 2017 Salı 11:09
  • Simeone'nin istediği Beşiktaşlı! Arda'yı geçecek18 Nisan 2017 Salı 11:08
  • Milli futbolcudan 'Başkan' paylaşımı17 Nisan 2017 Pazartesi 08:29
  • Tarihi karar! Erdoğan'ın sözüne uydu16 Nisan 2017 Pazar 15:26
  • Galatasaray'da radikal 'Lise' kararı!16 Nisan 2017 Pazar 10:48
  • Beşiktaş'ta kriz sürüyor! 'Yok hükmündedir...'15 Nisan 2017 Cumartesi 16:03
  • UEFA'dan flaş Lyon-Beşiktaş kararı14 Nisan 2017 Cuma 18:35
  • Beşiktaş'ı rahatlatan açıklama geldi!14 Nisan 2017 Cuma 15:11
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri