Mali sıkıntılar nedeniyle Bruma'yı Tottenham'a satmaya hazırlanan Galatasaray yönetiminin stratejisi belli oldu.
Garry Rodrigues ve Yasin Öztekin'i sol açık rotasyonu için yeterli gören sarı-kırmızılı yönetim, Yasin'in sözleşmesini uzatma kararı aldı.
Kurdan etkilenen ve yaklaşık 800 bin Euro kazanan Yasin'e zam yapılacağı ve sözleşmesinin 2 yıl uzatılacağı öğrenildi.
Menajerini değiştiren ve Ahmet Bulut'la anlaşan gurbetçi futbolcu, Galatasaray'da kalmak istiyor ancak maaşının 1.5 milyon Euro seviyesine çekilmesini bekliyor.
18 Nisan 2017 Salı21 Recep 1438
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Galatasaray'da sürpriz Yasin Öztekin kararı!
Mali sıkıntılar nedeniyle Bruma'yı Tottenham'a satmaya hazırlanan Galatasaray yönetiminin stratejisi belli oldu.
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