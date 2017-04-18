AGİT'in gözlemcisi PKK'lı çıktı

Avrupa Konseyi Seçim Gözlem Heyeti olarak Türkiye'ye gelen Hunko'nun PKK flamaları ile fotoğrafı ortaya çıktı.

Avrupa Konseyi seçim gözlemciler heyeti üyesi olarak Türkiye'ye gelen Andrej Hunko'nun PKK sözde bayrağı ile fotoğrafı ortaya çıktı.

PKK DESTEKÇİSİNİN ÇARPIK RAPORU ŞAŞIRTMADI

Fotoğrafı ortaya çıkaran Ak Parti İstanbul Milletvekili ve İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanı Mustafa Yeneroğlu sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla birlikte "Avrupa Konseyi'nin Güneydoğu'ya seçim gözlemcisi olarak gönderdiği bu PKK destekçisi sol parti vekili Hunko'nun çarpık raporu şaşırtmamalı." ifadelerini kullandı.

Yeneroğlu ayrıca; "Avrupa Konseyi PKK destekçisi birisini Türkiye'ye seçim gözlemcisi olarak göndermiş olması sebebiyle özür dilemeli ve raporu çöpe atmalı." dedi.





AGİT'TEN BİR SKANDAL AÇIKLAMA DAHA

Anayasa Değişikliği Referandumunu gözlemlemek üzere Türkiye’de bulunan uluslararası gözlemcilerden bugün yeni bir açıklama daha geldi. AGİT’in Avusturyalı üyesi Alev Korun, yaklaşık 2.5 milyon oyun 'şaibeli' olduğunu savundu.

Reuters'ın haberine göre; AGİT’in Avusturyalı üyesi Alev Korun, Viyana merkezli ORF radyosuna yaptığı açıklamada yaklaşık 2.5 milyon oyun 'şaibeli' olduğunu iddia etti.

Mühürsüz zarf tartışmasını da dile getiren Korun, “Yaklaşık 2.5 milyon oyla oynanmış olabileceğine dair şüphe var” dedi.

Korun ORF Radyosu’na demecinde, “Bunun sebebi, kanunların sadece resmi zarflara izin vermesi. Fakat Yüksek Seçim Kurulu, yasaya aykırı biçimde, resmi mührü olmayan zarfları kabul etti” dedi.