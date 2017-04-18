18 Nisan 2017 Salı21 Recep 1438
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Hendek kazılan ilçelerde dikkat çeken sonuç!

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Güneydoğu’da PKK’nın hendek ve barikat kurduğu tüm ilçelerde ‘evet’ oyu ciddi oranda yükseldi. Bazı ilçelerde evet bloğu lehine artış 5 katı geçti...
Hendek kazılan ilçelerde dikkat çeken sonuç!
Hendek kazılan ilçelerde dikkat çeken sonuç! Hendek kazılan ilçelerde dikkat çeken sonuç! Hendek kazılan ilçelerde dikkat çeken sonuç!

Güneydoğu halkı 2015 ve 2016’da terör örgütü PKK’nın öz yönetim getirmek amacıyla kurduğu hendekler ve barikatlardan çok çekti.

Operasyonlar sırasında siviller öldü, asker ve polisler şehit oldu, birçok vatandaşın evi yıkıldı. HDP’nin etkin olamadığı süreçte doğdukları yerden kaçan insanlar ilçeleri boşalttı. Hendek ve barikat siyasetinin ters teptiğine dair bir çok araştırma yapıldı. Kürt vatandaşlar mahallelerinde savaş istemediğini bir çok kez söyledi. Referandumda ortaya çıkan sonuç da bu tabloyu destekledi.

Operasyonların yapıldığı tüm ilçelerde iktidarın işaret ettiği evet oyları ciddi oranda yükseldi. Artış bazı ilçelerde 5 katın üzerine çıktı.

SUR'DA DESTEK YÜKSELDİ

Diyarbakır’ın hendek çatışmalarının yoğun yaşandığı ilçelerinde 2015 seçimlerine oranla Erdoğan’a ciddi oranda oy kayışı yaşandı.

Sur: 2014’te Cumhurbaşkanı Erdoğan’a 34.4 oy verilen ilçede, 1 Kasım 2015 seçimlerinde Ak Parti yüzde 19.6 oranında oy aldı. Operasyonların ardından kentsel dönüşümün başladığı Sur’da Evet bloğu yükseliş göstererek yüzde 35.06 oranına ulaştı.

Lice: 2014’te Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yüzde 4.7, 1 Kasım 2015’te ise AK Partiye yüzde 3 Oyun çıktığı ilçede iktidar yaklaşık 5 kat artış göstererek yüzde 14.28 oranında evet oyu topladı.

Silvan: 2014’te yüzde 17.8 Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, 2015’te ise yüzde 10.5 AK Parti desteği olan ilçede, evet oyları ciddi bir artışla yüzde 21.05’e ulaştı.

SİLOPİ 3 KAT ARTTI

Şırnak merkez, yüzde 44.49 oranında evet oyu ile neredeyse sınıra yaklaştı. 2014’te yüzde 24.5 ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, 2015’te ise yüzde 25 ile evet bloğuna (AKP 22.4-MHP 2.6) oranında destek vermişti.

Cizre: 2014’te yüzde 9.6, 2015’te ise yüzde 4.9 oranında oy alan iktidar, ilçeden bu referandumda yüzde 18.74 evet oyu topladı.

Silopi: Kuzey Irak sınırındaki ilçede Ak Parti 2015’te 8.8 oranında oy toplamıştı. Evet bloğu burada oylarını yaklaşık 3 arttırarak 25.20’ye çıkardı.

İdil: Cizre’den Midyat’a giden yol üzerinde bulunan ilçede Cumhurbaşkanı Erdoğan 2014’te yüzde 18.7oy alabilmişti. 1 Kasım 2015’te ise AK Parti yüzde 14.8 oy toplayabildi. Evet bloğu referandumda oylarını iki kattan fazla arttırarak yüzde 30.04’e ulaştı.

249 ŞEHİT VERİLDİ

8 Ağustos 2015’te Şırnak’ın Silopi ilçesinde başlayan hendek operasyonları, 2016’nın son aylarına kadar azalarak devam etti. Türkiye İnsan Hakları Vakfı’nın raporuna göre yaşanan çatışmalarda 310 sivil hayatını kaybetti. Operasyonlar sırasında bölgede asker, polis ve korucu olmak üzere 249 şehit verilirken, 2.554 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi.

DERİK İKİYE KATLADI

Mardin de ‘evet’ oylarının yüksekliğinin gözlendiği illerden biriydi.

Dargeçit: 2014’te yüzde 27.8 ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı, 1 Kasım 2015’te yüzde 19 ile AK Parti’ye destek veren Dargeçitliler, referandumda yüzde 32.67 ile oy pusulasına evet mührü bastı.

Derik: Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı seçerken yüzde 20.9, Kasım 2015’te ise yüzde 12.2 AK Parti oyu bulunan ilçede evet oyları iki kattan fazla artarak yüzde 26.18’e ulaştı.

Nusaybin: Tarihi İpek Yolu’nun önemli duraklarından biri olan Nusaybin, 2014’te Cumhurbaşkanı Erdoğan için yüzde 15.7, 1 Kasım 2015’te AKP için ise yüzde 8.6 oranında oy atmıştı. Evet cephesi Nusaybin seçmenin referandum tercihlerinde yüzde 21.41’e kadar yükseldi.

YÜKSEKOVA'DA 5.5 KAT ARTTI

Hakkari ise Ak Parti ve Erdoğan’a desteğin en çok arttığı illerin başında geldi.
Yüksekova: Operasyonların yoğun olduğu noktalardan Yüksekova’da ise Evet bloğu oylarını 1 Kasım 2015’e (AK Parti yüzde 4.2) göre yaklaşık 5.5 kat arttırdı. 2014’te yüzde 6.9 Cumhurbaşkanı Erdoğan lehinde oy kullanan Yüksekova seçmeninin evet tercihi yüzde 22.98’e çıktı.

 

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